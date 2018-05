Thu nhỏ âm đạo chỉ với 30 phút

Không ít phụ nữ tỏ ra thất vọng về chuyện chăn gối sau sinh. Quá trình mang thai và sinh nở ảnh hưởng không nhỏ đến tâm sinh lý của người vợ, khiến “chuyện ấy” khó hòa hợp hoặc hứng thú như trước.

Tình trạng âm đạo lão hóa, giãn rộng thường gặp ở 80% phụ nữ sau sinh và 90% phụ nữ trên 30 tuổi. Ở phụ nữ sau sinh hoặc phụ nữ ở tuổi trung niên, âm đạo thường giãn rộng, các môi lớn, môi bé không còn giữ được độ hồng hào, các mô mềm bắt đầu nhăn nheo, nhiều da thừa xung quanh, gây mất thẩm mỹ, làm giảm cảm xúc thăng hoa trong đời sống vợ chồng. Đồng thời, hiện tượng này cũng ẩn chứa nhiều nguy cơ của bệnh viêm nhiễm phụ khoa.

Công nghệ trẻ hóa thu hẹp âm đạo Fotona là kỹ thuật laser tiên tiến được sản xuất theo tiêu chuẩn châu Âu và được FDA (Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ) cấp chứng nhận an toàn.

Với công nghệ này, bạn không cần phẫu thuật, không may vá mà vẫn có thể cải thiện vùng kín hiệu quả. Thông qua kỹ thuật sử dụng năng lượng laser tác động trực tiếp đến các bó cơ có chức năng co giãn của thành âm đạo và kết nối chúng lại với nhau. Kích thích collagen niêm mạc phát triển nhằm làm co rút hai bên thành âm đạo từ sâu bên trong, làm săn chắc, thu nhỏ mô phần mềm từ trong ra ngoài. Toàn bộ cấu trúc âm đạo sẽ được cải thiện. Đồng thời, năng lượng laser còn có chức năng làm trắng hồng môi lớn, môi bé, giảm thiểu các vết nhăn, cải thiện tình trạng khô rát âm đạo giúp phụ nữ lấy lại vẻ thanh xuân như thời con gái. Ngoài ra, công nghệ Fotona cũng giúp điều trị chứng són tiểu ở một số phụ nữ lớn tuổi.

Chỉ cần 30 phút, phụ nữ có thể tự tin với vùng kín được làm hồng và thu hẹp. Đồng thời, công nghệ này còn giúp tái tạo niêm mạc, cải thiện độ ẩm, độ đàn hồi của âm đạo trong thời gian ngắn mà không cần thời gian nghỉ dưỡng quá nhiều, mang lại tự tin cho đời sống vợ chồng.

Kết quả sau liệu trình điều trị: trẻ hóa, thu nhỏ, làm hồng âm đạo; khôi phục khoái cảm ban đầu; điều trị són tiểu; không đau, không phẫu thuật, không cần nghỉ dưỡng; giúp bạn tự tin lấy lại cảm xúc thăng hoa trong đời sống vợ chồng. Xem thêm thông tin chi tiết tại đây.

Đón mùa Giáng sinh 2014 và năm mới 2015, Viện thẩm mỹ Khơ Thị tổ chức chương trình tri ân khách hàng với trò chơi “Vòng quay may mắn”. Toàn bộ khách hàng tham gia đều có cơ hội trúng thưởng với tổng giá trị giải thưởng lên đến 500 triệu đồng.

Đặc biệt, Khơ Thị còn có chương trình khuyến mại 50% dành cho 50 khách hàng đầu tiên thực hiện dịch vụ trẻ hóa âm đạo, hồng môi và trẻ hóa gương mặt toàn diện. Chương trình áp dụng từ ngày 1/12 đến 31/12 tại tất cả các chi nhánh.

Liên hệ: Viện thẩm mỹ Khơ Thị. (Hotline 090909 31 33)

92 Sương Nguyệt Ánh, P. Bến Thành, quận 1, TP HCM.

ĐT: (08) 6252 5566 – 6253 5566.

Website: www.thammyvienkhothi.com; www.facebook.com/spakhothi

(Nguồn: Khơ Thị)