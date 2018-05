Thu nhỏ, làm hồng vùng kín và nhũ hoa

Những “vùng kín đáo” trên cơ thể cũng không là ngoại lệ. Không chỉ bị lão hóa do thời gian mà còn bị ảnh hưởng bởi quá trình sinh nở, nuôi con và hoạt động tình dục. Chị em phải đối mặt với tình trạng âm đạo giãn rộng, mất tính đàn hồi, kích thước, màu sắc âm đạo thay đổi, bên cạnh đó nhũ hoa cũng mất vẻ tươi mới, đầu vú phì đại, sắc tố đen tăng.

Đại học Havard (Mỹ) đã nghiên cứu và cho ra đời công nghệ “Thu hẹp, làm hồng âm đạo” và “Thu nhỏ, trắng hồng nhũ hoa” giúp phái đẹp lấy lại sự tự tin. Đặc biệt, 2 công nghệ này không phẫu thuật nên chị em hầu như không phải chịu đau đớn.

Công nghệ “Thu nhỏ, trắng hồng nhũ hoa” không phẫu thuật - Năng lượng laser công nghệ cao với năng lượng trẻ hóa tác động kéo dài trên các mô, làm săn các bó cơ, xóa bỏ các nếp nhăn, giúp đầu vú co và thu nhỏ lại. Tình trạng quầng vú và đầu nhũ hoa bị to, giãn dài được cải thiện. Bên cạnh đó, laser làm đẹp đi xuyên sâu tới các sắc tố melanin, đánh bật và làm chúng vỡ vụn trong lúc điều trị. Quá trình sản sinh collagen cũng được kích thích hoạt động, giúp làm mới và cho hiệu quả sáng mịn, mềm mại đều trên bề mặt da. Màu sắc thâm sạm sẽ bị xóa mờ và được thay thế bởi sắc hồng tự nhiên. Thời gian thực hiện kéo dài 20 phút, không sưng đau vì không cắt rạch, chị em có thể sinh hoạt bình thường sau điều trị.

Công nghệ “Thu hẹp, làm hồng âm đạo” không phẫu thuật - Hiệu ứng quang nhiệt của laser trẻ hóa công nghệ cao tác động trực tiếp lên thành ống âm đạo bị giãn rộng giúp kết nối các cơ chức năng co giãn lại với nhau. Quá trình tổng hợp collagen tại niêm mạc diễn ra mạnh mẽ, hai thành âm đạo co rút và săn sát từ trong ra ngoài. Sau khi toàn bộ cấu trúc, tổng thể bên trong âm đạo đạt kết quả thu hẹp tối đa, laser làm đẹp tiếp tục phát huy tác dụng trả lại vẻ đẹp bên ngoài của âm đạo. Tác dụng giảm nhăn môi lớn, săn nhỏ môi bé, bóc tách các sắc tố melanin, làm chúng vỡ vụn thành các hạt li ti và đào thải ra ngoài, đồng thời, collagen được sản sinh cho vùng này màu hồng tươi trẻ và mịn màng. Thời gian thực hiện kéo dài 20 phút không phẫu thuật, không may vá, và chỉ sau 3 ngày kiêng quan hệ để đảm bảo kết quả tốt.

Tham khảo thêm về 2 công nghệ này tại đây.

Tại Việt Nam, Bệnh viện Thẩm mỹ Á Âu được các chuyên gia Mỹ chuyển giao công nghệ “Thu nhỏ, làm hồng nhũ hoa không phẫu thuật” và “Thu hẹp, làm hồng âm đạo không phẫu thuật”.

Thông tin liên hệ: Bệnh viện thẩm mỹ Á Âu

32D Thủ Khoa Huân, phường Bến Thành, quận 1, TP HCM. (Đối diện cửa Bắc chợ Bến Thành). ĐT: (08) 38 274 530/ (08) 38 241 285.

Hotline: 0906 82 70 70/ 0902 400 269.

Website: http://benhvienthammyaau.vn

Facebook: http://facebook.com/BenhVienThamMyAAu

(Nguồn: Bệnh viện thẩm mỹ Á Âu)