Thu nhỏ tầng sinh môn có ảnh hưởng đến việc sinh con?

Trả lời:

Mỗi người có cơ địa và hệ cơ khác nhau, tầng sinh môn của bạn sớm gioãng rộng có thể do co bóp khi sinh nở không đàn hồi trở lại được, cũng có thể do cấu tạo cơ thể bẩm sinh đã như vậy. Bạn có thể tham khảo một số cách điều trị vùng nhạy cảm đó như:

Trẻ hóa toàn diện vùng kín: Thích hợp với các bạn nữ 30-45 tuổi. Khi vùng kín bước vào giai đoạn lão hóa, khô hạn, xỉn màu, thi thoảng viêm nhiễm, trùng nhão. Đây là thời kỳ cơ thể chịu nhiều sự tác động trong cuộc đời như mang thai, sinh nở.



Dịch vụ trẻ hóa vùng kín từ thảo dược thiên nhiên Australia được ứng dụng ở Việt Nam chưa lâu, có tác dụng thu gọn âm đạo, tái tạo độ đàn hồi. Ngoài ra, dịch vụ này còn làm sáng vùng xỉn màu, khử mùi hôi, huyết trắng và điều trị tình trạng viêm nhiễm âm đạo. Sau một liệu trình trị liệu, vùng kín nhạy cảm sẽ được cải thiện từ trong ra ngoài. Âm đạo được kích thích thu gọn, độ đàn hồi gia tăng giúp chị em tìm lại cảm xúc trước khi sinh và một "cô bé" có màu sắc tươi mới.

Một liệu trình 10 lần tại spa và dùng sản phẩm tại nhà. Dịch vụ này đang được nhiều chị em tìm kiếm và lựa chọn. Tại spa y tế, chị sẽ được thực hiện theo một quy trình điều trị 60 phút với những bài tập cơ xương chậu, đặt thảo dược và đắp mặt nạ cho đường bikini line tươi sáng hơn.

Chị vừa sinh em bé được 4 tháng, đây là thời điểm thích hợp để chị thực hiện dịch vụ diêu trẻ hóa tầng sinh môn. Tuy nhiên, chị cần đến spa y tế để được thăm khám và tư vấn liệu trình điều trị phù hợp nhất.

Phẫu thuật thu nhỏ tầng sinh môn: Chỉ khuyên dùng dành cho những chị em có tốc độ lão hóa cao, gioãng rộng và không còn ý định sinh nở. Khi thực hiện, cần phải có bác sĩ am hiểu về cấu tạo tầng sinh môn để có thể làm thủ thuật cả bên trong và bên ngoài. Hiện nay, có khá nhiều cơ sở phẫu thuật chỉ thực hiện vùng sinh môn bên ngoài, khiến cho việc sinh hoạt tình dục khó khăn, trong khi bên trong vẫn gioãng rộng.

Bác sĩ sẽ tiểu phẫu nối lại các cơ vòng của ống âm đạo, loại bỏ những phần thừa để thu nhỏ và tái tạo độ đàn hồi. Đây là dịch vụ được nhiều chị em lứa tuổi ngoài 40 yêu thích. Bạn có thể tư vấn và thực hiện tại các bệnh viện trên toàn quốc.

