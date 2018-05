Thủ thuật nhấn mí Hàn Quốc

Đây cũng chính là bí quyết giúp phụ nữ sở hữu đôi mắt hai mí, đẹp tự nhiên không cần phẫu thuật.

Để sở hữu đôi mắt hai mí to đẹp, không ít sao Hàn đã nhờ đến phương pháp nhấn mí.

Kỹ thuật nhấn mí Hàn Quốc tại Bệnh viện Thu Cúc sẽ giúp bạn có đôi mắt đẹp tự nhiên chỉ sau một lần thực hiện. Phương pháp này được sử dụng để điều chỉnh mí mắt trong những trường hợp: mắt một mí muốn tạo thành hai; điều chỉnh mí mắt hai bên to nhỏ không đều; mí sụp do da thừa; mí mắt nhỏ muốn tạo mí to hơn hoặc quá nhiều nếp mí muốn điều chỉnh lại thành một nếp mí rõ ràng…

Phương pháp này không phải phẫu thuật, không không bóc tách, không cắt khâu nên không để lại sẹo, không ảnh hưởng đến thị lực, không gây cảm giác đau đớn và không mất thời gian nghỉ dưỡng. Bên cạnh đó, kỹ thuật này còn được đánh giá cao bởi thời gian thực hiện nhanh chóng, chế độ chăm sóc đơn giản, hiệu quả lâu dài.

Bác sĩ tư vấn nhấn mí Hàn Quốc cho khách hàng tại Bệnh viện Thu Cúc.

Với mỗi khách hàng, bác sĩ sẽ thăm khám, đo vẽ, phân tích đặc điểm mí mắt và tổng thể khuôn mặt để lựa chọn đường nhấn mí phù hợp. Đường nhấn mí được đo vẽ, đánh dấu bằng dụng cụ chuyên dụng tại vị trí tự nhiên và hài hòa với khuôn mặt. Đây là bước quan trọng quyết định đến yếu tố thẩm mỹ của mí mới, đòi hỏi bác sĩ thực hiện phải có con mắt thẩm mỹ và tay nghề cao. Không có một tiêu chí chung hay một kích thước chuẩn trong nhấn mí Hàn Quốc. Để tạo mí mắt cân xứng với đôi mắt và phù hợp với những nét trên khuôn mặt thì phương pháp này cần được thực hiện bởi bác sĩ giỏi, giàu kinh nghiệm.

Khách hàng tại thẩm mỹ tại Bệnh viện Thu Cúc.

Với điều kiện cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc tế, đội ngũ bác sĩ có tay nghề cao, trang thiết bị hiện đại, khoa thẩm mỹ của Bệnh viện Thu Cúc cam kết mang lại đôi mắt đẹp tự nhiên cho khách hàng.

