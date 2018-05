Thực phẩm trẻ hóa làn da tuổi 40

Bước sang tuổi 40 làn da phải “gánh chịu” nhiều hơn tác động của lão hóa. Những dấu hiệu như nếp nhăn khóe mắt, túi mỡ mắt, sụp mí mắt hay nọng hai bên má, cằm, cổ rất dễ xuất hiện và làm giảm đi nét đẹp thanh tú trên gương mặt. Ngoài những biện pháp chăm sóc bên ngoài như tập thể dục, hay điều chỉnh chế độ ăn uống hợp lý, tránh đồ ăn ngọt và béo bạn nên tham khảo bổ sung thêm những thực phẩm hữu ích sau:

Mầm đậu nành có chứa rất nhiều isaflavones, được mệnh danh là estrogen thảo mộc, có tác dụng tương tự như kích thích tố nữ estrogen, giúp chị em phụ nữ tuổi trung niên bù đắp sự thiếu hụt kích thích tố nữ khi sắp bước vào giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh. Từ đó, giúp tăng sinh tổng hợp, làm dày collagen, giảm sự chùng nhão của da.

Khi sử dụng các thực phẩm chiết xuất từ mầm đậu nành, chị em có thể cảm nhận được sự thay đổi không chỉ ở da mặt mà còn ở vùng cổ hay vùng ngực. Da săn chắc và trở nên mượt hơn.

Mầm lúa có tác dụng cung cấp Ceramid (một chất béo quan trọng chiếm 40% - 60% trong lớp bì của da, Ceramid giảm nhanh chóng khi da bị lão hóa và tạo ra tình trạng khô và nhăn da). Nếu dùng thường xuyên các thực phẩm có thành phần từ chiết xuất mầm lúa, sẽ giúp da giữ ẩm và cải thiện màu da, làn da luôn mịn màng và trắng sáng tự nhiên.

Vitamin C và Vitamin E là những trợ thủ đắc lực trong việc đem lại sự trẻ trung và năng động cho phụ nữ trung niên. Sự kết hợp đồng thời của vitamin C và vitamin E giúp tăng sinh sự tổng hợp collagen, giúp bảo vệ cấu trúc collagen khỏi sự tấn công của các tác nhân xấu từ bên trong cũng như bên ngoài, từ đó giảm sự hình thành các nếp nhăn và phục hồi lại độ mềm mại của da. Ngoài ra, tóc và móng cũng bớt bị khô rối, gãy rụng nhờ vitamin E. Bổ sung Vitamin C và E có thể thông qua việc ăn nhiều trái cây tươi như cam, chanh, đào hay các thực phẩm giá đỗ, vừng, lạc…

Cuộc sống bận rộn nhiều khi không cho phép chị em có thời gian để ghi nhớ bổ sung cả danh sách các thực phẩm có lợi. Vì thế, nhiều phụ nữ đã chia sẻ cùng nhau bí quyết bỏ túi mang tên viên uống Dezire. Chỉ từ một đến 2 viên Dezire mỗi ngày, làn da tứ tuần nhanh chóng được phục hồi và giảm hẳn các vết nhăn mảnh.

Dezire trong công thức D-fine Complex độc quyền được nghiên cứu dành riêng cho làn da lão hóa sau tuổi 40 bao gồm các thành phần thiên nhiên như mầm đậu nành, mầm lúa, vitamin C, E, Co-enzym 10,…. Với viên uống Dezire sẽ giúp các chị em loại bỏ các vết nhăn, cải thiện nhanh chóng tình trạng da bị chùng nhão, kém săn chắc, lấy lại sự mịn màng, săn chắc và tươi sáng.

