Tiến sĩ Mỹ chỉ ra 7 lợi ích khi thiền và yoga mỗi ngày

Tiến sĩ Michael Roach ví cuộc sống giống như một đường đua, khi bạn cảm thấy mỏi mệt thì ngồi xuống nghỉ ngơi mang lại nhiều lợi ích hơn là liên tục lao về phía trước. Vì lẽ đó, thiền định ngày càng trở thành lựa chọn của nhiều nhà lãnh đạo và các doanh nhân nổi tiếng trên thế giới. Cố Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu, nhà đồng sáng lập Apple Steve Jobs, Tổng biên tập tờ The Huffington Post, Arianna Huffington... đều là các “tín đồ trung thành” của thiền định.

Tiến sĩ Michael Roach. Ảnh: newsgram.

Là một doanh nhân thành công nhờ kinh doanh đá quý với thương hiệu doanh nghiệp trị giá 250 triệu USD, tiến sĩ Michael Roach 65 tuổi bật mí rằng thói quen thực hành thiền và yoga mỗi ngày là bí quyết giúp ông sống khỏe mạnh, gia tăng sự tập trung, có những quyết định chính xác và sáng tạo hơn. Ông dành quãng đời còn lại của cuộc đời để đi đến hàng trăm quốc gia chia sẻ với công chúng về cách thức thực hành thiền và yoga có được sức khỏe tốt và sự thành đạt.

Ngày 1/6 Michael Roach sẽ có buổi nói chuyện tại TP HCM về phương pháp kết hợp thiền và yoga dựa trên triết lý nhân - quả, giúp mọi người có được cuộc sống khỏe mạnh, bình an hơn.

Trong tác phẩm Năng Đoạn Kim Cương dựa trên nền tảng trí tuệ cổ xưa của Phật giáo, tiến sĩ Michael Roach đúc kết những nguyên tắc ứng xử áp dụng vào đời sống và quản trị doanh nghiệp, đồng thời chỉ ra 7 lợi ích của việc thực hành thiền mỗi ngày như sau:

Nhận thức bản thân tốt hơn

Thấu hiểu tình trạng cơ thể là điều kiện tiên quyết để có một sức khỏe tốt. Nếu không lắng nghe những tín hiệu cơ thể gửi đến thì bạn không thể nào biết cách ăn uống và luyện tập phù hợp, như thế sẽ dễ mắc bệnh và khó chữa khỏi hơn.

Dành thời gian để suy nghĩ và sống chậm lại, bạn sẽ cảm nhận được những biến đổi của cơ thể sau khi ăn, sau khi tập thể dục hoặc nói chuyện với người khác. Những nhận thức này là vô giá và có tác động lâu dài đến sức khỏe. Thậm chí chỉ cần sống chậm lại và kiểm soát hơi thở, cách thở cũng sẽ giúp cơ thể bạn khỏe mạnh hơn. Đây chính là bước cơ bản của thiền định và yoga.

Cải thiện các mối quan hệ

Thực hành thiền giúp con người gắn kết và nhìn thấy sâu hơn, rõ ràng hơn cảm xúc, suy nghĩ, hành động của mình, từ đó gặt hái nhiều thành công hơn trong cuộc sống. Một doanh nhân khi dành thời gian để sống chậm lại và điều chỉnh bản thân sẽ càng thấu hiểu được sự vận hành của những mối quan hệ hiện tại. Họ thấy rõ được điều gì không cần phải chịu trách nhiệm, điều gì cần phải nỗ lực thay đổi trong mối quan hệ với những người xung quanh. Họ có thể dùng sự tĩnh lặng để giải thoát bản thân khỏi những mối quan hệ tồi tệ và dành nhiều thời gian hơn cho những mối quan hệ quan trọng.

Giảm căng thẳng

Rodney Laurel, chủ sở hữu Công ty Accupoint Systems và Công ty Soho Consolidated Corporation, cũng đồng ý với quan niệm rằng: "Sự căng thẳng vẫn luôn tồn tại. Nhưng thiền định thường xuyên giúp chúng ta kiểm soát stress và duy trì trạng thái cân bằng".

Các công ty như Apple và Google cũng sớm nhận ra điều này và đã kết hợp thiền chánh niệm vào văn hóa doanh nghiệp để giảm stress, gia tăng năng suất làm việc của nhân viên, thậm chí cắt giảm chi phí vận hành doanh nghiệp.

Alcantara và Laurel, hai thành viên của nhóm thiền Bahay Dalangin ở Philippines cho biết, ngồi thiền giúp họ làm chủ sự nóng nảy, dạy họ cách khu biệt cảm xúc và từ đó kiểm soát căng thẳng tốt hơn. Đây là một kỹ năng cần thiết giúp các doanh nhân tìm thấy chính mình trong những tình huống khó khăn.

Thúc đẩy sự sáng tạo, tìm thấy ý nghĩa của công việc

Trong một buổi trò chuyện về bí quyết thành công trong kinh doanh, An Alcantara (tác giả tự do, nhà biên tập sách, đồng sở hữu khách sạn Bed And Breakfast Casa San Pablo ở Philippines) chia sẻ rằng nếu không nhờ thiền định, bà đã không đủ khả năng thực hiện bước đột phá để dấn thân vào con đường kinh doanh. "Khi thực hành thiền, tôi tìm lại được giá trị của bản thân . Tôi nghỉ hưu vào năm 2012 để theo đuổi con đường ít người đi. Tôi gọi đó là sự tái tạo. Nhờ thiền, tôi cảm thấy ý nghĩa hơn với công việc mình đang làm, nhờ vậy mà có được thành công như ngày hôm nay", Alcantara nói.

Steven Jobs là một huyền thoại công nghệ cũng chia sẻ thiền định giúp ông đã thấu tỏ được mình muốn gì ở cuộc sống này và làm thế nào để đạt được những mục tiêu trong công việc. Tư tưởng thiền đã ảnh hưởng rất sớm đến triết lý sống, tư duy trong công việc và cả cách điều hành doanh nghiệp của ông khi trở thành chủ tịch của Apple.

Tăng khả năng tập trung

Bản chất của thiền là sự tập trung. Đây được xem là nghệ thuật thu hút tâm trí vào một vấn đề, một mục tiêu duy nhất. Thực hành thiền giúp bạn không bị phân tâm và không cần nhiều nỗ lực để xua đuổi những luồng suy nghĩ khác len lỏi vào tâm trí.

Các nghiên cứu đều khẳng định giá trị của sự tập trung giúp con người cải thiện đáng kể khả năng làm việc, giao tiếp và bất cứ hoạt động nào cũng dễ thành công hơn với khả năng tập trung tốt hơn. Về điểm này, An Alcantara chia sẻ rằng thiền giúp bà tập trung và phân biệt được việc gì cần làm, việc gì cần phải bỏ qua, nhờ đó mọi khó khăn của cuộc sống sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Giao tiếp tốt hơn

Thực hành thiền đều đặn giúp bạn thông suốt tư tưởng và biểu đạt suy nghĩ cũng như cảm xúc của mình chuẩn xác hơn. "Đó là lúc ta nhận thức rõ hơn về mong muốn và cảm nhận của mình, từ đó có thể truyền đạt thông điệp một cách tự nhiên và dễ hiểu", tiến sĩ Michael Roach nói.

Khi thực hành thiền đúng cách, bạn khó bị tác động bởi môi trường xung quanh vì biết mình phải chịu trách nhiệm cho hành động, suy nghĩ của bản thân. Điều này giúp cải thiện kỹ năng giao tiếp cũng như rèn luyện tâm tính tốt hơn.

Yêu bản thân hơn

Thiền là con đường nhanh nhất giúp con người nhận thức rõ ràng và yêu thương bản thân mình hơn. Bằng cách dành một khoảng thời gian đều đặn mỗi ngày đối diện với chính mình, đây là một cơ hội tốt để bạn lấp đầy những cảm xúc đang bị thiếu hụt trong mình.

"Những cảm xúc tiêu cực như thiếu tự tin, nghi ngờ, nỗi sợ mọi thứ nằm sâu trong lòng sẽ được khơi gợi lên. Nếu tiếp tục thiền, chúng ta sẽ dần vượt qua được những cảm xúc tiêu cực. Từ đó bạn kết nối với bản chất thực sự của mình, đó là tình yêu, sự lương thiện và từ bi", tiến sĩ Michael Roach đúc kết.

Thi Trân