Tiêu chuẩn cho khuôn mặt đẹp

Đây là tiêu chuẩn cho một khuôn mặt đẹp của người châu Á nói chung và người Việt Nam nói riêng. Nhưng không phải ai cũng có may mắn được sở hữu một khuôn mặt như vậy. Đa phần người Việt Nam thường sở hữu một khuôn mặt tròn, bầu bĩnh hay góc cạnh. Trong đó, có nhiều chị em cảm thấy mất tự tin khi sở hữu khuôn mặt góc cạnh (chữ điền) nam tính.

Một trong những nguyên nhân chính là do cấu trúc xương hàm và góc hàm quá to làm khuôn mặt mình mất cân xứng, hai góc hàm to. Nguyên nhân không kém phần quan trọng là tuy xương hàm và góc hàm không quá lớn nhưng xương cằm quá ngắn hoặc lẹm cũng làm cho khuôn mặt vuông hoặc trông bầu bĩnh.

Bác sĩ Hữu Nam của Trung tâm phẫu thuật chỉnh hình thẩm mỹ Hàn Quốc - Úc Châu đưa ra các phương pháp phẫu thuật chỉnh hình xương hàm cũng như máy móc và các trang thiết bị tiên tiến hiện đại, mang lại cho bạn nét đẹp như mong muốn. Trung tâm phẫu thuật chỉnh hình thẩm mỹ Hàn Quốc - Úc Châu áp dụng thành công phương pháp phẫu thuật gọt mặt, cho bạn một khuôn mặt trái xoan hay còn gọi là khuôn mặt V-line.

Gọt xương hàm là phẫu thuật tương đối phức tạp nên đòi hỏi tay nghề và sự an hiểu của bác sĩ về chuyên khoa răng hàm mặt là bắt buộc. Đường mổ nằm trong miệng, không để lại sẹo, có tính thẩm mỹ cao. Với đường mổ này, xương hàm và góc hàm phì đại sẽ được cắt hợp lý. Sau đó bác sĩ sẽ dùng dụng cụ cắt xương hàm nội soi:

Thứ nhất: định vị phần xương hàm và xác định rõ phần xương hàm cần cắt gọt dựa trên thực tế và góc hàm được phóng đại gấp nhiều lần và quan sát khá rõ trên màn hình và trên phim chụp (góc hàm là điểm tối và khó quan sát).

Thứ hai: bác sĩ sẽ xác định chính xác và vẽ lên trên phần xương cần cắt gọt để tránh các trường hợp cắt sai hay cắt không đúng (Vì mỗi khuôn mặt sẽ có phần góc cạnh khác nhau).

Thứ 3: bác sĩ sử dụng máy cắt xương bằng sóng siêu âm kết hợp với máy nội soi cắt đi phần xương đã xác định trước đó (Vì phương pháp này giúp y bác sĩ thấy rõ mạch máu, thần kinh). Chính việc này sẽ hạn chế chảy máu lúc mổ, phẫu thuật sẽ dễ quan sát, tránh tổn thương mô lân cận. Nội soi sẽ tránh làm tổn thương các mô xung quanh, hạn chế sưng, vì vậy phục hồi vết thương sau mổ sẽ nhanh hơn.

Thời gian thực hiện qua nội soi sẽ nhanh, giúp phục hồi sau mổ, như hạn chế tác dụng phụ của thuốc mê nếu phẫu thuật kéo dài được tốt hơn. Quá trình thực hiện phẫu thuật nội soi sẽ được ghi hình. giúp đánh giá kết quả phẫu thuật tốt hơn.

Trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc - Úc Châu không chỉ cập nhật kiến thức thẩm mỹ Hàn Quốc mà cập nhật những kiến thức thẩm mỹ của các nước trên thế giới mang lại, cho bạn một khuôn mặt thon gọn, hình trái xoan.

(Nguồn: Thẩm mỹ viện Úc Châu)

