Tiêu hủy mỡ thừa hiệu quả, an toàn

Khi thừa cân, ngoài vùng bụng cơ thể phụ nữ thường tích tụ mỡ ở các vùng đùi, hông, mông làm cho vóc dáng trở nên mất cân đối, kém hấp dẫn. Chúng ta thường hay nói nhiều đến các phương pháp hút mỡ bụng mà chưa thật sự quan tâm đến những vùng nhạy cảm này trong khi đó hông, mông, đùi cũng góp phần nhiều tạo nên sự quyến rũ cho đường cong cơ thể của người phụ nữ.

Nếu bạn có hông, mông, đùi to quá khổ so với phần trên cơ thể thì sẽ gây ra: thứ nhất là kén chọn quần áo, thứ 2 là bạn sẽ trở nên thấp hơn nhiều so với chiều cao của mình và thứ 3 thân hình bạn trở nên sồ sề dù bạn có con hay chưa. Và nếu đã sinh con bạn sẽ càng sồ sề hơn so với những người khác. Vậy làm thế nào để có hông, mông, đùi thon gọn đó là câu hỏi và cũng là boăn khoăn của phụ nữ khi gặp phải những vấn đề trên.

Sự thành công của Pharaon Lipo trong việc hút mỡ hông, mông, đùi làm thon gọn cơ thể.

Để hủy mỡ thừa cho mông, hông, đùi thì phương pháp hiệu quả hiện nay trên thị trường thẩm mỹ là Pharaon Lipo. Laser Pharaon Lipo dùng nhiệt năng đốt trực tiếp mỡ thừa sau đó chuyển hóa mỡ thành dạng lỏng rồi đưa ra ngoài cơ thể bằng ống laser. Nhờ đó, chúng tiêu huỷ nhanh chóng lượng mỡ thừa trong cơ thể. Sau khi hút mỡ vùng đùi, hông, mông, khách hàng có thể thấy kết quả thon gọn với số đo các vùng điều trị giảm từ 2cm đến 3cm cho vùng hông và vùng đùi, 5-7cm cho vùng mông.

Laser Pharaon Lipo chỉ thực hiện một lần, không gây đau, không để lại sẹo, không mất thời gian nghỉ dưỡng, khách hàng có thể đi lại, sinh hoạt bình thường và có thể đi làm được sau khi điều trị. Đồng thời, công nghệ này còn giúp thúc đẩy quá trình tăng sinh collagen dưới da cho vùng da điều trị được trở nên trẻ trung, láng mịn ôm gọn vào cơ thể.

Ngoài ra, phương pháp này còn giúp chỉnh sửa những vùng da lồi lõm, gồ ghề, móp méo do hút mỡ cổ điển gây ra. Đây là phương pháp hút mỡ tổng hợp tất cả ưu điểm của phẫu thuật hút mỡ cổ điển và các công nghệ huỷ mỡ bằng laser công nghệ cao nhưng lại hạn chế những nhược điểm của hai phương pháp trên.

Kết quả hút mỡ hông, hút mỡ đùi, hút mỡ mông bằng công nghệ Pharaon Lipo tại bệnh viện thẩm mỹ viện Á Âu.

Theo thông tư 7 của Bộ Y tế thì chỉ có bệnh viện mới được phép hút mỡ, các trung tâm thẩm mỹ hay thẩm mỹ viện thì không được phép thực hiện dịch vụ này, vì bệnh viện có đầy đủ điều kiện vô trùng và đội ngũ bác sĩ gây tê, gây mê, hồi sức cấp cứu sẵn sàng đảm bảo an toàn cho khách hàng. Nếu việc hút mỡ được thực hiện ở các trung tâm hay thẩm mỹ viện thì nếu có xảy ra sự cố ngoài ý muốn sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của khách hàng.

Pharaon Lipo là công nghệ cần hút mỡ cần phải thực hiện tại bệnh viện để đảm bảo an toàn, vô trùng cho khách hàng. Tại Bệnh viện thẩm mỹ Á Âu, phương pháp hút mỡ bằng Pharaon Lipo đã được áp dụng và thực hiện thành công trong nhiều năm qua bởi đội ngũ bác sĩ ngoại khoa có chuyên môn cao, kinh nghiệm lâu năm. Bệnh viện đã thực hiện làm thon gọn cơ thể, đặc biệt là mông, hông, đùi mang lại sự hài lòng hơn 3.000 khách hàng trong và ngoài nước. Các ca hút mỡ đều phải trải qua xét nghiệm tổng quát bệnh viện Á Âu.

Bệnh viện Á Âu tọa lạc tại trung tâm thành phố đối diện cửa Bắc chợ Bến Thành, quy mô rộng lớn, trang thiết bị hiện đại, đạt chuẩn bệnh viện thẩm mỹ đẳng cấp 5 sao theo tiêu chuẩn y khoa quốc tế.

