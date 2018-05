Tiêu mỡ và tạo dáng cơ thể sau khi sinh

Thông thường, có hai loại mỡ tích tụ ở vùng bụng và đùi của phụ nữ sau khi sinh, loại một nằm ở lớp trung bì - mỡ mềm, gây tình trạng thừa cân cho cơ thể, loại hai nằm ngay dưới da, mỡ rắn, được bao bọc bởi các màng toxin (độc tố-cellulite) gây tình trạng vón cục, sần sùi gây mất thẩm mỹ và khiến cơ thể nặng nề.

Công nghệ Thermo C từ Italy sẽ giúp bạn tiêu mỡ và giảm số đo một cách hiệu quả và an toàn. Phương pháp này sẽ tác động trực tiếp vào các huyệt đạo để thanh lọc cơ thể, tiêu mỡ, giảm mập tại vùng cần giảm. Thermo C sử dụng dòng ánh sáng rung động với tần số dao động từ 3000 nm đến 8000 nm thâm nhập vào từng mô mỡ, hóa lỏng mỡ thừa, “đốt mỡ” và kích thích lưu thông bạch huyết để đào thải độc tố, nước thừa.

Ngay sau khi mỡ thừa được giải phóng ra khỏi cơ thể, hệ thống làm lạnh sẽ tác động lên từng vùng da, giúp thu nhỏ lỗ chân lông và tạo “phom”. Hệ thống này sẽ tác động trực tiếp vào những nhóm cơ đã bị thoái hóa, kéo giãn, làm săn chắc, tăng độ dẻo dai, giảm hiện tượng phù, nề, đồng thời cải thiện cấu trúc và vẻ tươi sáng của da.

Sau 10-20 lần điều trị, vùng bụng dưới của chị em sẽ có trạng thái ổn định, nhỏ gọn và săn chắc. Những chị em mới sinh, mỡ đang còn ở dạng lỏng nên quá trình phục hồi sẽ dễ dàng.

