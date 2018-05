Tìm hiểu phương pháp tạo mặt V-line trong 45 phút

Lão hóa da là tiến trình xảy ra tự nhiên và bất kỳ ai cũng không tránh khỏi, biểu hiện rõ bằng những thay đổi trên bề mặt da như nếp nhăn, chùng nhão, chảy xệ, sắc tố da không đều màu. Khắc phục tình trạng đó đòi hỏi phải có sự tác động từ sâu bên trong để phục hồi và tái tạo toàn bộ hệ thống collagen và estalin bị đứt gãy do quá trình lão hóa. Ultra V-lift chính là giải pháp hội tụ những yếu tố đó. Phương pháp giải quyết triệt để các vấn đề về da, tạo mặt V-line thon gọn chỉ sau một lần điều trị kéo dài 45 phút.

Gương mặt chảy xệ, nhiều nếp nhăn luôn là nỗi ám ảnh của phụ nữ.

Định nghĩa về Ultra V-lift

Ultra V-lift là phương pháp căng da không phẫu thuật giúp cải thiện làn da lão hóa, trả lại tuổi xuân như thuở đôi mươi. Công nghệ đưa collagen 4X vào mô da, tái sinh lớp biểu bì da mềm mịn. Hơn nữa, collagen còn đi sâu vào trong tầng hạ bì, kích thích tăng sinh collagen và eslatin đã bị chùng gãy. Từ đó hình thành khung giá nâng đỡ mô cơ bị lão hóa, kéo căng những chỗ bị chảy xệ, chùng nhão, làm đầy đường nhăn ở khóe miệng, đuôi mắt, trán, định hình nét V-line cho khuôn mặt.

Ultra V-lift áp dụng cho độ tuổi từ 40 tuổi trở lên, vì ở giai đoạn này da đã bắt đầu lão hóa nặng. Công nghệ này sẽ giúp tái sinh làn da căng mịn, săn chắc, tạo mặt thon gọn.

Ultra V-lift là công nghệ căng không phẫu thuật an toàn, hiệu quả.

Độ an toàn và hiệu quả của công nghệ

Ultra V-lift an toàn và không gây nguy hiểm cho người điều trị bởi những lý do sau: được chứng nhận về độ an toàn; phương pháp thẩm mỹ không phẫu thuật, hạn chế xâm lấn, an toàn và hiệu quả; sử dụng nguyên liệu thân thiện với làn da nên không để lại biến chứng và tác dụng phụ nào sau điều trị.

Ultra V-lift giúp bạn sở hữu gương mặt V-line và làn da tươi trẻ thách thức cùng thời gian: an toàn, không xâm lấn, không để lại sẹo sau điều trị; xóa từ những nếp nhăn li ti đến những nếp nhăn sâu; kéo căng cơ mặt, tạo đường nét V-line; tăng sinh collagen, nuôi dưỡng làn da, giúp trẻ hơn 10 tuổi.

Hình ảnh trước và sau khi căng da công nghệ Ultra V-lift. Tìm hiểu thêm tại đây.

