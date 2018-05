Tìm hiểu quy trình hút mỡ Pharaon Lipo

Không ít chị em gặp rắc rối với vấn đề tăng cân không kiểm soát sau khi sinh nở, béo do cơ địa hoặc tình trạng thừa mỡ eo, bụng của giới chị em văn phòng do ngồi nhiều. Việc thừa cân dẫn đến sự kém tự tin và mặc cảm khi phải xuất hiện trước đám đông. Không chỉ thế, cơ thể đồ sộ còn khiến chị em cảm thấy xấu hổ do đó dẫn đến không hào hứng với chuyện chăn gối, việc này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống hôn nhân và hạnh phúc gia đình. Nguy hiểm hơn, mỡ thừa tích tụ còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ về sức khỏe. Các chị em không cân đối thường phải đối mặt với các nguy cơ về huyết áp, tim mạch, thậm chí là các bệnh phụ khoa.

Trước vào sau khi áp dụng hủy mỡ.

Công nghệ hủy mỡ tạo khung Pharaon Lipo sẽ giúp chị em có được số đo như ý trong thời gian nhanh. Pharaon Lipo được coi là công cụ hủy mỡ thông minh được các chuyên gia đánh giá cao ở hiệu quả tạo nét cơ thể. Laser sẽ làm tan chảy lớp màng cứng bao quanh các tế bào mỡ, sau đó đào thải ra ngoài bằng công cụ nội soi siêu nhỏ chỉ bằng đầu bút bi. Thiết bị nội soi được thiết kế bóng đèn chiếu sáng và camera, cho các thao tác vô cùng chuẩn xác. Sau khi loại bỏ mỡ, năng lượng laser tạo hình 3D sẽ sắp xếp lại các sợi collagen giúp vùng da phẳng mịn, săn chắc. Khách hàng sẽ không còn lo ngại phải phẫu thuật loại bỏ da thừa, chảy xệ như các công nghệ hủy mỡ trước đây.

Kết quả sẽ được nhìn thấy ngay sau khi thực hiện, mỡ thừa được loại bỏ ra ngoài, không có khả năng tái lập lại, nếu bạn áp dụng chế độ ăn uống thông minh ít chất béo cũng như các phương pháp tập thể dục nhẹ nhàng.

Ngoài ra, ưu điểm khắc phục tình trạng gồ ghề lồi lõm, Pharaon Lipo còn được chọn để chỉnh sửa các ca méo mó hư hỏng do các công nghệ hút mỡ không an toàn.

Hiệu quả của công nghệ hủy mỡ: độ chính xác, tiếp xúc chuẩn xác các tế bào mỡ, không ảnh hưởng đến các mô lân cận; không gây tai biến hoặc bất kỳ tác dụng phụ nào; thời gian thực hiện và thời gian phục hồi vô cùng nhanh chóng; hiệu quả tái tạo đường nét, phục hình eo thon và săn chắc da nổi bật.

Với thiết kế thông minh, không chỉ cho hiệu quả hủy mỡ ở các vùng đặc trưng như hông, lưng, eo, bụng, đùi,… laser Pharaon Lipo còn dễ dàng tiếp cận các vùng khó thực hiện như nọng cằm, bắp tay, bắp chân, vùng mỡ 2 bên nách và xung quanh đầu gối...

Để đảm bảo an toàn và đạt kết quả như mong đợi, dịch vụ hút mỡ phải được tiến hành ở bệnh viện - nơi được Bộ Y tế chứng nhận và cấp phép. Bệnh viện thẩm mỹ Á Âu mang công nghệ Pharaon Lipo đến với khách hàng Việt Nam. Tại Á Âu, đội ngũ bác sĩ tay nghề cao, chuyên về hủy mỡ làm thon gọn cơ thể, với kinh nghiệm trên 30 năm trực tiếp sẽ tư vấn và thăm khám giúp khách hàng yên tâm. Bên cạnh đó, công nghệ tuân thủ nghiêm ngặt theo quy trình chuyên nghiệp và khép kín cùng trang thiết bị hiện đại sẽ mang lại sự an toàn cho khách hàng.

