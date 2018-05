Tìm lại vóc dáng quyến rũ cho chị em

Một thân hình đẫy đà với những ngấn mỡ thừa sẽ làm bạn kém thu hút và mất đi sự quyến rũ. Hơn thế nữa, thân hình đó làm người ta chỉ nghĩ đến khả năng “ăn” của bạn mà không còn chú ý những điểm hấp dẫn khác.

Vóc dáng quyến rũ luôn là mong ước của hầu hết chị em.

Giảm cân, giảm béo bụng, thon gọn vùng hông, mông đùi, bắp tay luôn là mong ước của hầu hết chị em. Trở ngại lớn để giảm cân nhanh và an toàn luôn là vấn đề về thời gian và sự kiên trì, nhưng phụ nữ chúng ta lại thiếu cả thời gian lẫn sự kiên nhẫn do những lo toan cho công việc và gia đình. Vì vậy, giải pháp thon gọn cơ thể, giảm cân an toàn và hiệu quả đang được ưa chuộng hiện nay bạn có thể tham khảo là hút mỡ bằng Pharaon Lipo không phẫu thuật. Chỉ cần thực hiện một lần, vùng đùi giảm 3-5cm, vùng mông giảm 5-7cm và trọng lượng toàn cơ thể giảm từ 5kg đến 10kg.

Mỡ sau khi được hút ra ngoài bằng Pharaon Lipo hầu như không tái phát, không để lại sẹo vì chỉ cần một lỗ nhỏ nội soi như đầu bút bi, bác sĩ có thể dùng ống hút trực tiếp đưa mỡ thừa ra ngoài. Vùng da sau khi hút mỡ láng mịn, săn chắc, không chùng nhão, không chảy xệ vì nhiệt lượng laser có khả năng sắp xếp lại các collagen dưới da, đồng thời kéo theo các hiệu ứng săn chắc da.

Chỉ cần thực hiện một lần, vùng đùi giảm 3-5cm, vùng mông giảm 5-7cm và trọng lượng toàn cơ thể giảm từ 5kg đến 10kg.

Điểm đặc biệt của công nghệ hút mỡ bằng Pharaon Lipo là có thể khắc phục chỉnh sửa những vùng lồi lõm gồ ghề, móp méo do hút mỡ cổ điển gây ra. Đây là công nghệ hút mỡ an toàn được FDA Mỹ chứng nhận, có tại bệnh viện thẩm mỹ Á Âu. Bạn cũng cần lưu ý, hút mỡ là dịch vụ làm đẹp phải được thực hiện tại bệnh viện, để đảm bảo vô trùng và an toàn, không nên thực hiện công nghệ này tại các trung tâm thẩm mỹ hay thẩm mỹ viện.

Để biết thêm chi tiết về công nghệ hút mỡ Pharaon Lipo, liên hệ: Bệnh viện thẩm mỹ Á Âu. số 32D Thủ Khoa Huân, phường Bến Thành, quận1, TP HCM (đối diện cửa Bắc chợ Bến Thành). ĐT: 0838241285 - 0906827070 /0902400269. Website: http://www.benhvienthammyaau.vn.

(Nguồn: Bệnh viện thẩm mỹ Á Âu)