Từ ngày 20/12 đến hết ngày 31/1/2011, Goldwell tổ chức chương trình dành cho khách hàng khu vực Hà Nội mang tên "Tóc đẹp miễn phí cùng Goldwell".

Cách thức tham gia đơn giản, bạn chỉ cần điền đầy đủ thông tin cá nhân của mình vào phiếu đăng ký và gửi về chương trình. Hàng tuần, ban tổ chức sẽ chọn ngẫu nhiên hai bạn may mắn. Mỗi bạn độc giả may mắn sẽ được tặng dịch vụ: tư vấn, chăm sóc và tạo kiểu miễn phí trị giá hai triệu đồng do chính chuyên gia kỹ thuật của Goldwell thực hiện.

Hãy truy cập: http://www.ngoisao.net/News/Lam-dep hoặc http://www.sunstarvn.com/ để biết thêm thông tin chi tiết.

(Nguồn: Sunstar)