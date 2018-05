Trào lưu 'nâng mông kiểu Brazil' của phái đẹp thế giới

Năm 2015 được Hiệp hội Phẫu thuật Thẩm mỹ Mỹ gọi là "năm của vòng 3" với khoảng 320.000 ca nâng mông trên toàn thế giới, tăng 30% so với năm 2014. Trong số các thủ thuật, "nâng mông kiểu Brazil" được dùng nhiều hơn cả. Đằng sau hiện tượng này là gì và liệu "nâng mông kiểu Brazil" có đau đớn hay không?

Theo BBC, những người nổi tiếng sở hữu vòng 3 "khủng" như ngôi sao thực tế Kim Kardashian hay ca sĩ Nicki Minaj đã khiến trào lưu tút tát mông nở rộ. Bên cạnh đó, phái đẹp sinh sống ở vùng khí hậu nóng thường phải mặc quần áo ngắn nên càng có nhu cầu tăng cỡ vòng 3.

Nữ ca sĩ Nicki Minaj với vòng 3 nóng bỏng. Ảnh: Getgripng.

Văn hóa Brazil vô cùng coi trọng vòng 3 nảy nở. Đặc điểm này thậm chí còn trở thành đề tài cho âm nhạc và thi ca suốt thế kỷ XX. Năm 2011, xứ sở Samba bắt đầu tổ chức cuộc thi Miss Bumbum để tìm ra người phụ nữ sở hữu vòng 3 đẹp nhất.

Để "nâng mông kiểu Brazil", các bác sĩ rút mỡ từ bụng, hông, đùi bệnh nhân rồi xử lý, tái cấy vào vòng 3. Phương pháp này tương đối an toàn, nhất là khi so với kỹ thuật tiêm silicon vốn bị cấm ở nhiều nước do dẫn đến nhiễm trùng và tắc nghẽn, đẩy cao nguy cơ tử vong. "Trường hợp xấu nhất khi nâng mông kiểu Brazil là mỡ hoại tử, trở nên vón cục và gây bệnh", bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng Ivo Pitanguy giải thích.

Mỡ lấy từ các bộ phận cơ thể để tiêm lại vào mông. Ảnh: AFP.

Sau khi tiêm, bệnh nhân không được ngồi trong suốt 6 tuần để mỡ thích nghi với vị trí mới. Khi ngồi, áp lực lên mông giảm lượng máu đến khu vực này khiến mỡ dễ chết đi. Khi ngủ, bệnh nhân phải nằm úp hoặc nghiêng. Trường hợp không thể ngủ úp, nệm bơm hơi hoặc ghế có lỗ được sử dụng nhằm bảo vệ vòng 3.

Bác sĩ tiêm mỡ vào mông bệnh nhân. Ảnh: AFP.

Giá thành dịch vụ nâng mông khác nhau tùy quốc gia và bác sĩ phẫu thuật, thường lên tới hàng nghìn USD. Người không đủ khả năng chi trả có thể tìm đến biện pháp thay thế như miếng độn mông hoặc quần nâng mông, món đồ cực kỳ phổ biến ở Colombia. Giá hai sản phẩm này đều dưới 130 USD và quan trọng là ít gây đau đớn.

Minh Nhật