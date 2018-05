Trẻ hóa âm đạo bằng công nghệ cải tiến với bác sĩ Hàn

Tại các nước tiên tiến như Mỹ, Anh, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc… việc chăm sóc và thẩm mỹ vùng kín của phụ nữ không chỉ đơn thuần là cải thiện đời sống tình dục mà còn là cách để bảo vệ sức khỏe. Theo đó, phương pháp “Trẻ hóa âm đạo không phẫu thuật” sẽ giúp chị em có thể vừa giữ lửa hôn nhân và phòng tránh các chứng bệnh phụ khoa nguy hiểm.

Bệnh viện thẩm mỹ Á Âu đã phối hợp cùng Tiến sĩ Mina Lee chuyên gia về thẩm mỹ phụ khoa đến từ Hàn Quốc ra mắt công nghệ “Trẻ hóa âm đạo không phẫu thuật” với nhiều cải tiến. Công nghệ cho hiệu quả se khít vùng kín gấp đôi và duy trì dài lâu chỉ sau một lần thực hiện. Sau khi hội thảo kết thúc nhiều chị em tham gia hội thảo đã đăng ký tham gia tư vấn trực tiếp với Tiến sĩ Mina Lee.

Trao đổi tại hội thảo, Tiến sĩ Mina Lee cho biết: “Nếu như trước đây, để cải thiện tình trạng ống âm đạo giãn rộng do hoạt động tình dục và sinh con thì phương pháp thẩm mỹ may cửa mình là lựa chọn duy nhất. Tuy nhiên, phương pháp này chỉ làm nhỏ phần bên ngoài cửa mình, ống âm đạo bên trong không được cải thiện, tình trạng viêm nhiễm vùng kín, chứng són tiểu và các nguy cơ mắc các bệnh sa tử cung, sa sinh dục vẫn đe dọa phụ nữ. Phương pháp 'Trẻ hóa âm đạo không phẫu thuật' ra đời có thể làm săn khít, chắc khỏe toàn bộ ống âm đạo từ trong ra ngoài, trả lại vùng kín khỏe mạnh và trẻ trung cho phụ nữ”.

Tiến sĩ Mina Lee giới thiệu công nghệ “Trẻ hóa âm đạo không phẫu thuật”.

Công nghệ sử dụng laser trẻ hóa kết hợp cấy chỉ vào hai bên thành âm đạo là những cải tiến so với các công nghệ trước đây. Laser có hiệu ứng quang nhiệt sẽ giúp hai bên thành âm đạo trở nên khỏe mạnh và săn khít. Thao tác cấy chỉ được kết hợp giúp kích thích quá trình sản sinh collagen làm hồng vùng kín, nối lại các cơ vòng đã đứt gãy, nâng đỡ toàn bộ chức năng âm đạo, cải thiệt rõ rệt khả năng co thắt khi giao hợp. Những sợi chỉ bên dưới da nhắc nhở cơ thể sản sinh collagen không ngừng ngăn chặn tình trạng lỏng lẻo trở lại giúp âm đạo sẽ càng săn khỏe theo thời gian, kết quả được duy trì dài lâu. Âm đạo săn khít, các chức năng co bóp được khôi phục, chức năng nâng đỡ được cải thiện, chị em không chỉ lấy lại được cảm giác nồng nàn bên bạn đời, mà còn có thể chống lại các chứng viêm nhiễm phụ khoa, chứng són tiểu và bệnh sa tử cung.

Tiến sĩ Mina Lee chụp ảnh lưu niệm cùng Giáo sư Min.

Tiếp nối thành công từ Hội thảo “Trẻ hóa âm đạo không phẫu thuật” cùng Tiến sĩ Mina Lee và theo yêu cầu từ các chị em Bệnh viện thẩm mỹ Á Âu tiếp tục giới thiệu công nghệ này đến với các chị em từ ngày 17/12 đến 21/12, điều trị trực tiếp bởi Giáo sư, bác sĩ Hàn Quốc Dr Min. Đăng ký tham gia tại đây hoặc gọi hotline 0906 827 070/ 0902 400 269 để biết thêm chi tiết.

