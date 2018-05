Trẻ hóa âm đạo, khắc phục viêm nhiễm phụ khoa

Để giải quyết các vấn đề mà chị em mắc phải sau khi sinh nở, các nhà nghiên cứu về khoa học thẩm mỹ tại Đại học Harvard (Mỹ) đã cho ra đời công nghệ Thu hẹp âm đạo bằng laser không phẫu thuật.

Những thay đổi cơ thể khi vùng kín bị lão hóa sau sinh, do tuần suất quan hệ, do quan hệ sớm khi còn trẻ hoặc do tuổi tác gồm:

Ống âm đạo bị giãn rộng - Ở trạng thái bình thường, âm đạo chỉ khoảng 1,5cm. Sau sinh nở, âm đạo có thể mở rộng lên đến 10cm. Do bị giãn nở quá nhiều, nhất là trong trường hợp sinh khó, kéo dài, hay em bé quá to nên sau đó âm đạo khó hồi phục lại trạng thái ban đầu.Vùng kín bị giãn rộng gây mất cảm giác khi sinh hoạt tình dục, thậm chí còn dẫn tới khả năng viêm nhiễm phụ khoa.

Chứng són tiểu - Nguyên nhân dẫn đến chứng tiểu không tự chủ thường do sau quá trình vượt cạn, các cơ xung quanh bàng quang và niệu đạo sản phụ trở nên yếu, từ đó khó kiểm soát được việc tiểu tiện. Triệu chứng này có thể khỏi sau 3 đến 6 tháng, nhưng nhiều trường hợp kéo dài lên đến vài năm.

Sa tử cung - Là tình trạng “xuống cấp” vùng kín thường gặp ở khoảng 50% chị em đã sinh từ một con trở lên. Nguyên nhân là do quá trình mang thai làm cho các mô trong ổ bụng bị căng giãn. Khi sinh em bé, bụng phải co bóp làm tổn thương một số bộ phận dẫn đến việc bị sa sinh dục, sa tử cung sau đó. Bệnh dù không gây nguy hiểm nhưng ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt, nhất là vì tâm lý ngại đi khám khiến bệnh ngày càng trở nặng hơn.

Hệ quả của những vấn đề trên dẫn đến tâm lý e ngại, thiếu tự tin, lo lắng mỗi khi gần gũi chồng; đau rát, chảy máu, khó chịu khi quan hệ… điều này khiến cho quan hệ vợ chồng trở nên khó khăn và giảm đi cảm giác so với trước.

Điều trị viêm nhiễm âm đạo, hạn chế són tiểu bằng phương pháp cải tiến là bí quyết giữ gìn sức khỏe, nâng cao hạnh phúc lứa đôi của phái đẹp

Phương pháp thu hẹp âm đạo cải tiến mới được chỉ định cho các trường hợp âm đạo bị lỏng lẽo, giãn rộng hoặc các trường hợp lão hóa gây ra các tình trạng chảy nhão âm đạo dẫn đến các trường hợp són tiểu, bệnh phụ khoa, sa tử cung.

Công nghệ sử dụng laser 3 bước điều trị với các bước sóng phù hợp tác động xuyên sâu trực tiếp tại thành âm đạo, kích thích quá trình tăng sinh collagen và elastin mới.

Bước sóng 1: giúp kích thích tăng sinh collagen và elastin kết nối chặt chẽ với nhau kéo theo hiệu ứng săn chắc cơ, vùng cơ 2 bên thành âm đạo săn lại, ống âm đạo được thu nhỏ, se khít từ trong ra ngoài.

Bước sóng thứ 2: nhằm mang lại hiệu quả gấp đôi cho các trường hợp âm đạo quá rộng cho hiệu quả co rút các phần cơ bị chảy giãn, kết nối lại các sợi collagen đứt gãy, tăng cường mạnh mẽ lực co thắt cơ vòng. Qua đó, chức năng co bóp được khôi phục, tổng thể âm đạo săn khỏe, chức năng nâng đỡ được cải thiện đáng kể.

Bước sóng 3: laser trẻ hóa vi điểm tác động lên các phần thâm đen tại môi lớn môi bé, bóc tách và đánh bật các hắc tố đen thành các hạt li ti sau đó thải chúng ra ngoài trong quá trình điều trị. Collagen cũng được sản sinh, sắc hồng tươi tắn sẽ thay thế màu sắc đen sạm, vẻ đẹp quyến rũ thầm kín được tái sinh.

Công nghệ tiên tiến cho hiệu quả cao, thời gian thực hiện ngắn, an toàn và phục hồi nhanh. Chỉ sau 3 ngày kiêng quan hệ, chị em sẽ tìm lại được chính mình của thuở đôi mươi với vùng kín đẹp, khỏe mạnh.

Giáo sư, bác sĩ Mina Lee chuyên gia hàng đầu về trẻ hóa vùng kín tại Hàn Quốc chia sẻ công nghệ "Se khít, làm hồng âm đạo hiệu quả gấp đôi" tại bệnh viện thẩm mỹ Á Âu.

Phương pháp được giới chuyên môn đánh giá cao và ngày càng được phái đẹp trên toàn thế giới ưa chuộng. Nhiều khách hàng của Bệnh viện thẩm mỹ Á Âu đã tìm lại chính mình nhờ sự can thiệp của công nghệ thu hẹp, se khít âm đạo cải tiến.

