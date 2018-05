Tình trạng âm đạo giãn rộng không chỉ gây ra cho chị em những phiền phức trong sinh hoạt vợ chồng mà còn là nguyên nhân dẫn đến các chứng bệnh phụ khoa ảnh hưởng đến sức khỏe.

So với các phương pháp may vá phẫu thuật trước kia, công nghệ tiên tiến thu hẹp âm đạo bằng laser là cách hiệu quả có thể giúp chị em làm săn sát âm đạo từ trong ra ngoài nhanh và nhẹ nhàng. Điều trị thu hẹp âm đạo sẽ giúp chị em khắc phục được những tổn hại do chứng giãn âm đạo gây ra, trả lại cảm giác nồng nàn thăng hoa trong quan hệ vợ chồng, giảm sự tấn công của vi khuẩn dẫn đến bệnh viêm nhiễm âm đạo, ngăn chặn nguy cơ bị sa tử cung do mô vùng đáy chậu không được nâng đỡ. Ngoài ra, phương pháp “trẻ hóa” toàn bộ âm đạo còn giúp làm đẹp, trắng hồng môi lớn môi bé mang lại yếu tố thẩm mỹ cao.

Tia laser với năng lượng trẻ hóa xuyên sâu tác động trực tiếp cho hiệu quả ống âm đạo được cải thiện săn khít từ trong ra ngoài.

Quy trình trẻ hóa âm đạo không phẫu thuật:

Bước 1: Cải thiện ống âm đạo giãn rộng, lỏng lẻo

Bước 2: Cải thiện tình trạng môi lớn môi bé thâm sạm.

Bệnh viện thẩm mỹ Á Âu áp dụng phương pháp trẻ hóa âm đạo không phẫu thuật với trang thiết bị an toàn, đúng chuẩn. Hàng nghìn ca trẻ hóa âm đạo đã được thực hiện thành công, hiệu quả được thể hiện qua yêu cầu nghiêm ngặt ở tay nghề bác sĩ. Môi trường vô trùng, sự kết hợp của các thiết bị hiện đại tiên tiến từ các nước châu Âu cùng đội ngũ chuyên gia chuyên nghiệp chuyên về phụ khoa đã nâng cao tỷ lệ thành công của các ca điều trị trẻ hóa âm đạo.

Laser trẻ hóa vi điểm các sắc tố đen tại môi lớn môi bé, trả lại màu sắc trắng hồng tươi mới

Nếu bạn đã trải qua quá trình sinh nở, hoặc đơn giản chỉ muốn có một âm đạo khỏe mạnh săn chắc để đảm bảo đời sống tình dục và ngăn ngừa các bệnh phụ khoa, bạn có thể tham khảo sử dụng dịch vụ trẻ hóa âm đạo toàn diện tại Bệnh viện Á Âu. Đã có hơn 90% các khách hàng phản hồi tích cực về phương pháp trẻ hóa âm đạo bằng laser và 67% giới thiệu cho người thân, bạn bè cùng trải nghiệm công nghệ dành riêng cho phái đẹp này.

Thông tin liên hệ: Bệnh viện thẩm mỹ Á Âu

32D Thủ Khoa Huân, phường Bến Thành, quận 1, TP HCM. (Đối diện cửa Bắc chợ Bến Thành). ĐT: (08) 38 274 530/ (08) 38 241 285.

Hotline: 0906 82 70 70/ 0902 400 269.

Website: http://benhvienthammyaau.vn

Facebook: http://facebook.com/BenhVienThamMyAAu

(Nguồn: Bệnh viện thẩm mỹ Á Âu)