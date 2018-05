Trẻ hóa âm đạo, nhận ưu đãi làm hồng nhũ hoa

Âm đạo rộng là do các cơ vòng đã bị chảy giãn và không thể co thắt khi quan hệ. Điều này không chỉ giảm khoái cảm tình dục mà còn khiến phụ nữ dễ mắc bệnh viêm nhiễm phụ khoa. Bên cạnh đó, do ma sát hoặc do quá trình tăng hormone khi mang thai khiến vùng kín trở nên thâm đen, nhăn nheo; đầu nhũ hoa phì đại, sậm màu gây mất thẩm mỹ cho phái đẹp. Để giúp chị em khắc phục tình trạng này, bệnh viện thẩm mỹ Á Âu áp dụng khuyến mãi tặng trọn gói “trắng hồng nhũ hoa” cho khách hàng thực hiện dịch vụ trẻ hóa âm đạo.

Laser trẻ hóa âm đạo được nghiên cứu và chỉ định để làm co nhỏ trực tiếp các bó cơ hai bên thành âm đạo bằng phương pháp kích thích sản sinh collagen niêm mạc làm săn chắc các mô phần mềm. Đồng thời, năng lượng trẻ hóa đi xuyên sâu và tái tạo cấu trúc âm đạo, phục hồi và thu hẹp phần chảy nhão, cải thiện độ siết chặt từ trong ra ngoài, điều mà phương pháp phẫu thuật không thể làm được. Chỉ G-silk được kết hợp cấy trực tiếp tại 2 bên thành ống âm đạo (cho trường hợp giãn rộng quá mức) cho hiệu quả co rút từ trong ra ngoài, kích thước giảm hơn 2 size sau khi thực hiện. Collagen tăng sinh mạnh mẽ bám xung quanh sợi chỉ, cơ âm đạo săn chắc, khỏe mạnh và trắng hồng từ trong ra ngoài.

Quá trình làm se khít âm đạo.

Chỉ sau một lần thực hiện kéo dài 30 phút, ống âm đạo ngay lập tức nhỏ đi 2 size, phục hồi chức năng co thắt giúp gia tăng cảm giác khi quan hệ. Sự khít khao, tương thích sẽ mang lại cảm giác mạnh mẽ cho bạn và bạn đời, bên cạnh đó, collagen tăng sinh sẽ làm tươi mới màu sắc môi âm đạo, tăng hương vị cho cuộc yêu. Với ưu điểm không phẫu thuật, không gây đau, không xâm lấn, không cần thời gian nghỉ dưỡng. Bạn chỉ cần kiêng quan hệ 3-7 ngày để đạt được kết quả như ý.

Bệnh viện thẩm mxy Á Âu kết hợp thực hiện làm hồng nhũ hoa miễn phí cho khách hàng se khít âm đạo.

Tại Bệnh viện thẩm mỹ Á Âu, sau khi được điều trị trẻ hóa âm đạo, khách hàng được khuyến mãi trọn gói làm đẹp nhũ hoa bằng laser. Laser trẻ hóa vi điểm tác động lên các phần thâm đen tại đầu nhũ hoa, bóc tách và đánh bật các hắc tố đen thành các hạt li ti sau đó thải chúng ra ngoài trong quá trình điều trị. Collagen cũng được sản sinh, đầu nhũ hoa được co nhỏ, mịn màng, sắc hồng tươi tắn sẽ thay thế màu sắc đen sạm, vẻ đẹp quyến rũ thầm kín được tái sinh như thời son trẻ.

Đội ngũ bác sĩ chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm tại Á Âu.

Bệnh viện thẩm mỹ Á Âu là thương hiệu nghiên cứu và áp dụng thành công phương pháp trẻ hóa âm đạo bằng laser của Mỹ kết hợp chỉ G-silk - Hàn Quốc. Dịch vụ trẻ hóa âm đạo và nhũ hoa tại đây là loại hình thẩm mỹ phụ khoa hiệu quả, được nhiều khách hàng yêu thích. Bên cạnh đội ngũ bác sĩ chuyên khoa giàu kinh nghiệm, Á Âu còn hợp tác cùng các chuyên gia phụ khoa uy tín tại các nước nổi tiếng về thẩm mỹ để thực hiện trực tiếp cho khách hàng.

