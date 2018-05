Trẻ hóa âm đạo, trắng hồng nhũ hoa cho phái đẹp

Xu hướng chăm sóc và thẩm mỹ vùng kín của phụ nữ hiện đại không chỉ đơn thuần là cải thiện đời sống tình dục mà còn là cách để các phái đẹp vệ sức khỏe bản thân. Mục đích của việc trẻ hóa âm đạo là trả lại cảm xúc thăng hoa trong chuyện vợ chồng. Bên cạnh đó, vùng kín khỏe mạnh còn giúp bạn phòng tránh đáng kể các chứng bệnh phụ khoa nguy hiểm.

Tần suất sinh hoạt tình dục, việc sinh nở, hoặc tuổi tác khiến “cô bé” không còn được như thuở ban đầu, làm ảnh hưởng đến hạnh phúc hôn nhân. Phương pháp “Thu hẹp làm hồng âm đạo không phẫu thuật” của Bệnh viện thẩm mỹ Á Âu là liệu pháp điều trị liên quan đến việc thắt chặt các cơ và cấu trúc của âm đạo cả bên trong lẫn bên ngoài.

Phương pháp giúp giảm đường kính của toàn bộ ống âm đạo và thắt chặt các bó cơ có chức năng co bóp bên trong thông qua hiệu ứng laser. Laser tác động sâu vào hai bên thành âm đạo, kích thích cơ thể sản sinh collagen, qua đó tái tạo lại độ đàn hồi và co bóp của cơ âm đạo. Chỉ tái tạo G-silk giúp hồi phục lực ma sát khi quan hệ, nâng đỡ toàn bộ chức năng âm đạo, phát huy tác dụng co rút các phần cơ bị chảy giãn, kết nối lại các sợi collagen đứt gãy, tăng cường mạnh mẽ lực co thắt cơ vòng. Qua đó, chức năng co bóp được khôi phục, tổng thể âm đạo săn khỏe, chức năng nâng đỡ được cải thiện đáng kể. Laser trẻ hóa vùng ngoài “cô bé” bị lão hóa, bóc tách các lớp đen sạm, tăng cường việc hình thành các lớp tế bào mới, trả lại sắc trắng hồng như thuở ban sơ. Âm đạo khít khao và thắt chặt cùng vẻ ngoài tươi mới quyến rũ sẽ giúp bạn tự tin và thoải mái trong quan hệ.

Ngoài ra, sau khi được điều trị trẻ hóa âm đạo, khách hàng được khuyến mãi trọn gói làm đẹp nhũ hoa bằng laser. Laser trẻ hóa vi điểm tác động lên các phần thâm đen tại đầu nhũ hoa, bóc tách và đánh bật các hắc tố đen thành các hạt li ti sau đó thải chúng ra ngoài trong quá trình điều trị. Collagen cũng được sản sinh, đầu nhũ hoa được co nhỏ, mịn màng, sắc hồng tươi tắn.

Công nghệ “Thu hẹp trắng hồng âm đạo không phẫu thuật” áp dụng tại Bệnh viện thẩm mỹ Á Âu thu hút đông đảo sự chú ý của chị em với những chuyên gia phụ khoa đến từ Mỹ và Hàn Quốc, cùng đội ngũ bác sĩ chuyên về phụ khoa với kinh nghiệm lâu năm. Tại đây, hàng trăm ca điều trị giúp trả lại vẻ đẹp nguyên sơ thầm kín cho phái đẹp đã nhận được những phản hồi tích cực từ khách hàng.

