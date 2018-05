Trẻ hóa da, cải thiện nếp nhăn với oxy tinh khiết

Ở một số người, đặc biệt, những người tiếp xúc nhiều với ánh nắng và da không được bảo vệ, làn da có thể bắt đầu lão hóa ngay từ năm 20 đến 25 tuổi trở đi, nhưng những dấu hiệu này chưa bộc lộ rõ rệt và thường khó nhận biết.

Ở độ tuổi 30: Da giảm độ căng mịn, lỗ chân lông to ra và thậm chí xuất hiện vài nếp nhăn. Đến 40 tuổi, những nếp nhăn đã hình thành từ tuổi 30 sẽ hằn sâu hơn, lộ rõ và nhiều nếp nhăn trên trán. Dấu "chân chim" nơi khóe mắt cũng bắt đầu xuất hiện, da xỉn màu, ít sức sống. Sang tuổi 50, 60, nếp nhăn sẽ chằng chịt nhiều hơn, da khô và thô ráp hơn.

Lão hóa da có hai loại:

Lão hóa theo thời gian: Càng lớn tuổi các sợi collagen sẽ mất dần, các sợi đàn hồi (elastin) thượng bì bị teo mỏng đi, quá trình sản sinh tế bào bị giảm xuống. Da trở nên mỏng, mất tính đàn hồi, chùng nhão và nếp nhăn sâu xuất hiện.

Lão hóa do yếu tố bên ngoài: Ánh nắng mặt trời, ô nhiễm môi trường, hóa chất, khói thuốc... Dưới những tác nhân này, các sợi collagen và elastin bị thoái hóa, bề dày của da thay đổi, tế bào hắc tố ở thượng bì giảm, xuất hiện nhiều mạch máu nhỏ. Da có màu vàng sậm, nhiều nếp nhăn nhỏ. Đây là những dấu hiệu cho biết làn da đang "xuống cấp". Sự xuống cấp này báo hiệu tình trạng lão hóa sắp sửa tấn công vào làn da bạn.

Phải chống lão hoá ngay từ khi còn trẻ (tránh nếp nhăn ngay từ khi chưa có nếp nhăn). Cụ thể là ngoài chế độ thể dục thường xuyên, cần phải tránh nguyên nhân khách quan chủ yếu gây lão hoá là ánh nắng, thuốc lá, rượu, stress, ô nhiễm môi trường…

Ngoài ra, bạn cần cải thiện tình trạng lão hoá da, bằng cách đưa vào cơ thể các chất chống oxy hoá (antioxidants) để khử các gốc tự do (free radicals) gây lão hoá như: Vitamin C (có nhiều trong bưởi, xoài, rau ngót, cần tây, cà chua…); vitamin E (có nhiều trong đậu xanh, giá, xà lách, cà rốt...) và Beta Carotene - tiền chất Vitamin A (có nhiều trong gấc, cà rốt, cà chua, quýt…)

Trung tâm Điều trị & Chăm sóc da Mxinh sử dụng phương pháp nén vitamin C tươi bằng máy Oxy-Jet, giúp cải thiện làn da bị lão hóa và xóa mờ các nếp nhăn, đạt hiệu quả nhanh chóng. Nén tinh chất Vitamin C tươi cô đặc trực tiếp cho da bằng máy Oxy-Jet giúp da hấp thu dưỡng chất nhanh nhất, thúc đẩy quá trình tái sinh các tế bào, sợi collagen, elastine, xoá mờ các đốm tàn nhang, các đốm nâu, đồi mồi, làm tái sinh da, giúp da trắng hồng và chống lại các gốc tự do gây lão hoá da.

Ngoài ra, máy Oxy-Jet còn cung cấp đủ lượng oxy nguyên chất và dinh dưỡng cho da, giúp tăng cường khả năng đề kháng của da trước các tác động tiêu cực của môi trường và cả những thay đổi bất lợi về nội tiết bên trong cơ thể. Bên cạnh đó, Trung tâm Điều trị & Chăm sóc da Mxinh còn cung cấp nhiều dịch vụ làm đẹp, tái tạo giúp trẻ hóa làn da, hiệu quả nhanh chóng bằng các kỹ thuật mới nhất hiện nay trong y khoa thẩm mỹ như: Săn cơ, căng da, trẻ hóa với mặt nạ vàng 4 số 9, bột ngọc trai nguyên chất, mặt nạ collagen, cream tế bào gốc…

Liệu trình oxy trẻ hóa da tại Trung tâm Điều trị & Chăm sóc da Mxinh gồm:

Bước 1: Tẩy trang làm sạch da mặt.

Bước 2: Tẩy tế bào da chết (loại bỏ những lớp tế bào da chết hoặc tế bào da bị sừng hóa).

Bước 3: Hút độc tố bằng máy oxy; thải độc tố cho da bằng đầu hút chân không, kích thích tuần hoàn và lưu thông các mạch máu.

Bước 4: Xông hơi, gắp mụn cám.

Bước 5: Vỗ nhẹ bằng nước khoáng/ nước hoa hồng dịu da.

Bước 6: Nén oxy tinh khiết vào sâu dưới làn da bằng áp suất cao để nuôi dưỡng trẻ hoá da một cách nhanh nhất.

Bước 7: Phun tinh chất C bằng đầu phun oxy.

Bước 8: Hít thở oxy tinh khiết gíup thư giãn làn da và tinh thần của bạn.

Bước 9: Thoa viên C hoặc serum C.

Bước 10: Thoa kem M.Asam và chống nắng.

Thời gian điều trị trong vòng 90 phút.

