Trẻ hóa da nhanh cho phái đẹp

Là thẩm mỹ viện hợp tác với các bác sĩ người Hàn Quốc cùng đội ngũ chuyên gia lành nghề, Line Clinic sử dụng liệu pháp làm đẹp giúp trẻ hóa làn da bằng tiêm giãn cơ, xóa nếp nhăn.

Các chuyên gia đến từ Hàn Quốc.

Tiêm xóa nhăn hay còn được gọi là Botulinum Toxin type A - một loại protein tinh chất do công ty Allergan (Mỹ) sản xuất. Chất này có tác dụng ngăn lệnh truyền từ thần kinh đến các sợi cơ, vùng nếp nhăn, làm chúng ngưng quá trình lão hóa rồi dần chuyển sang trạng trái thư giãn. Da mặt giảm hẳn nếp nhăn do sự co thắt dưới da, kích thích làm đầy nếp rãnh nhăn thấy rõ sau 3 ngày. Sau khi làm thủ thuật làn da sẽ được nâng lên, trông thon gọn, săn chắc, tươi khỏe và có dáng Vline. Phương pháp cải thiện gương mặt nhiều nếp nhăn, nâng mày mà không xâm lấn, lấy lại nét tươi trẻ nhanh chóng, không cần nghỉ dưỡng.

Sở hữu khuôn mặt Vline tự nhiên sau khi tiêm Botulinum Toxin.

Chị em và không ít đấng mày râu trước đây phải sang tận Hàn Quốc để tân trang làn da, tốn kém nhiều chi phí đi lại, ăn ở, phẫu thuật. Line Clinic giúp bạn giải quyết các khó khăn trên và vẫn được sử dụng dịch vụ chuẩn Hàn với độ an toàn cao.

