Collagen là một loại protein phong phú nhất được tìm thấy trong cấu tạo cơ thể và là một thành phần quan trọng nhất trong cấu trúc của da. Các sợi collagen nằm ở lớp hạ bì của da tạo thành một mạng lưới nâng đỡ da. Tuy nhiên, khi bước qua tuổi 25 khả năng sản xuất ra collagen mới thay thế collagen bị đứt gãy của da giảm đi rất nhiều và như vậy nhiều khoảng trống trong lưới collagen càng xuất hiện nhiều hơn, đó là nguyên nhân dẫn đến da khô lão hóa, nhiều nếp nhăn, chảy xệ, xỉn màu thiếu sức sống, sạm, và nám nội tiết.

Với công thức cấu tạo được tinh luyện dưới dạng tinh chất dễ dàng thẩm thấu, collagen tươi 90% giúp da sản sinh ra các sợi collagen và các thành phần hoạt động liên quan làm cho da được trẻ hóa lại, giảm tối đa các nếp nhăn ,định hình lại đường nét của gương mặt do sự chảy xệ gây ra. Đồng thời se khít lỗ chân lông, giảm nhanh các vết thâm do mụn trứng cá, lấp đầy các sẹo rỗ do mụn để lại.

Thành phần chính:

Anti- wrinkle (Chất chống nhăn): Collagen chiết xuất từ sinh vật biển Marine Collagen Solution cung cấp nước và làm mềm mượt bề mặt da.

Collagen Stimulator (chất kích thích sản sinh ra collagen): Collalift là thành phần bổ sung ở dạng keo mạch nha giúp da tươi trẻ. Tinh chất này có nguồn gốc từ thực vật bảo vệ da chống lại các tác nhân gây hại do môi trường.

Moisture Booter (chất giữ ẩm da): Chất Lipit phosphory/choline copolymer là một dạng hợp chất phân tử giúp tăng cường và kéo dài quá trình giữ ẩm sâu cho da.

Ngoài ra, sản phẩm còn ngăn chặn tổng hợp melamin, sự thâm tím, duy trì sự nguyên vẹn của mao mạch; chống lão hóa giúp đảo ngược sự hủy hoại tế bào; làm mịn màng kết cấu da.

Bôi collagen tươi bên ngoài và uống bổ sung whitening collagen từ bên trong giúp trẻ hóa da sau 28 ngày.

Giải pháp đồng bộ để làn da của bạn trở nên săn chắc, láng mịn, tươi trẻ và trắng hồng bằng việc kết hợp bôi collagen tươi bên ngoài và uống bổ sung whitening collagen từ bên trong.

Viên uống bổ sung collagen từ bên trong Alshodo whitening collagen bao gồm thành phần chính: collagen chiết xuất từ da cá, Hyaluronic acid, tinh chất nhau thai, CoQ10 , L-cystine… giúp cải thiện cấu trúc, phục hồi độ săn chắc, xóa các nếp gấp li ti, nhăn nheo, làm trơn láng, kích thích sự tái sinh tế bào và hệ thống collagen mới. Với công thức cấu tạo được tinh luyện dưới dạng tinh chất dễ dàng thẩm thấu, collagen tươi 90% giúp da sản sinh ra các sợi collagen và các thành phần hoạt động liên quan làm cho da được trẻ hóa lại, giảm tối đa các nếp nhăn, định hình lại đường nét của gương mặt do sự chảy xệ gây ra. Sản phẩm giúp se khít lỗ chân lông, giảm nhanh các vết thâm do mụn trứng cá, lấp đầy các sẹo rỗ do mụn để lại. Cùng lúc, viên uống giải phóng sắc tố da, giúp da sáng, tươi, hồng tự nhiên, hiệu quả nhanh trong quá trình điều trị tổn thương da nám.

Sản phẩm collagen uống được nhập khẩu 100% từ Nhật.

Sản phẩm Collagen tươi 90% được nhập khẩu 100% từ Pháp.

Việc kết hợp dùng bên ngoài và bên trong là giải pháp toàn diện và hiệu quả nhất để cải thiện cấu trúc da, độ đàn hồi, xóa đi các nếp nhăn giúp da tươi trẻ , săn chắc và trắng hồng chỉ sau 28 ngày sử dụng.

