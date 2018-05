Trẻ hóa da toàn diện với Sentanity

Lão hóa da là quá trình collagen bị mất dần. Từ sau tuổi 25, collagen của da giảm dần, trung bình từ 1,5% mỗi năm và giảm trung bình 30% vào giai đoạn mãn kinh, tiền mãn kinh. Khi collagen bị thiếu hụt, làn da không giữ được nét trẻ trung căng mịn. Thay vào đó, các nếp gấp thời gian, những đốm đồi mổi hay vùng da xỉn màu bắt đầu xuất hiện. Da trở nên khô hơn và chảy sệ, kém săn chắc.

Các dấu hiệu lão hóa da thường gặp.

Hiệp hội spa Mỹ đã tổ chức nghiên cứu và cho ra đời dịch vụ Sentanity, trẻ hóa 3 trong một với nhiều ưu điểm để chống lại sự lão hóa của làn da. Phương pháp xuất hiện đầu tiên tại Mỹ trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế, khi hàng loạt spa co hẹp dịch vụ vì vắng khách.



Dịch vụ được thực hiện trong vòng 60-90 phút tùy theo từng thể trạng da. Trước tiên làn da sẽ được chia nhỏ các vùng để đánh giá tuổi, mức độ lão hóa và tình trạng hiện tại. Sau đó các trị liệu viên sẽ bắt đầu quy trình và thay đổi làn da của bạn.

Sentanity 3 trong một- Bí mật của làn da không tuổi.

Trước tiên, Sentanity 1 được thực hiện, như người dọn sạch làn da, kiểm soát lượng dầu nhờn. Những khu vực có lỗ chân lông nở rộng nhiều dầu, được làm sạch và se khít lại bằng sóng ánh sáng Radio tại các vùng sống mũi, trán, cằm.



Sau đó, Sentanity 2 bắt đầu công việc của người thợ cần mẫn trong việc xóa đi những nếp gấp thời gian quanh mắt và khóe miệng. Đây là một trong những dịch vụ dùng sóng, nhiệt năng, chuỗi sóng ánh sáng để khôi phục lại chuỗi đàn hồi collagen và elastin bị hư hại theo thời gian. Nó còn giúp kích thích làm lành các tổn thương ờ vùng sinh sản của tế bào và đưa chất dinh dưỡng vào sâu trong da đạt độ thẩm thấu 100%.

Sentanity 3, dùng để thắp sáng cho làn da sạm, xỉn mầu hoặc thiếu đồng nhất về sắc tố chủ yếu ở má. Khách hàng có thể cảm nhận sự khác biệt rõ nét ở vùng có đốm tàn nhang mờ nhạt, những vùng da xỉn màu, da nám đốm sậm. Phương pháp có thể xuất hiện tình trạng đóng vẩy nhẹ và sau đó sẽ bong ra trong một vài ngày. Đây có thể coi là chương trình khác biệt lớn nhất của Sentanity.

Trong tiết trời hanh khô của mùa đông, làn da cần được bổ sung Vitamin C để tăng cường sức đề kháng, cân bằng làn da và duy trì làn da mềm mại, mượt mà. Vitamin C có nhiều trong rau quả như dây tây, cam, chanh, cà chua,… nên có thể bổ sung vào thực đơn ăn uống hàng ngày. Nếu mong muốn làn da sáng rạng rỡ ngay tức thì, dịch vụ Vitamin C Organic chuyên nghiệp tại spa là một lựa chọn hiệu quả nhất. Với trị liệu này, các phân tử Vitamin C chia nhỏ nên dễ dàng thẩm thấu xuống đáy thượng bì để phục hồi độ ẩm, tìm lại làn da mượt mà, rạng rỡ.



