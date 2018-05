Có rất nhiều nguyên nhân gây nám da, thông thường do di truyền, đôi khi còn do rối loạn nội tiết, kinh nguyệt hoặc cảm xúc... Mặt khác, nám da còn do những nguyên nhân cụ thể khác thường gặp như chế độ dinh dưỡng không hợp lý, ăn uống thiếu rau quả tươi, phơi nắng nhiều, uống thuốc, bôi các thuốc hoặc mỹ phẩm gây nhạy cảm ánh sáng, dùng thuốc lột da mặt, trị nám không đúng cách, đi nắng không đội mũ...

Để tránh khi bị nám bạn nên cẩn thận trong việc ăn uống, cần tránh rượu, bia và các gia vị gây nóng. Ăn nhiều rau quả tươi, uống nhiều nước, ngủ đủ giấc, chơi thể thao đều đặn và tránh nắng. Ngoài ra, chế phẩm đặc biệt từ hỗn hợp nhau thai cừu, huyết thanh cừu giúp bạn trị nám hiệu quả.

Trẻ hóa da và trị nám với nhau thai cừu Bill Supremacy.

Để đáp ứng nhu cầu riêng cho làn da châu Á mỏng manh, hãng Bill Beauty Group, Canada mới “ tung” ra hai dòng sản phẩm Bill Supremacy với loại công thức đặc biệt dành cho các nước nhiệt đới giúp trị nám nhanh và trẻ hóa da nhanh. Mỗi thành phần tinh chất đóng góp và cung cấp dinh dưỡng và công dụng đặc biệt hiệu quả cho làn da của bạn.

Bill Supremacy chứa nhau thai cừu, huyết thanh cừu, với 5 công thức trẻ hóa da đặc biệt. Là thế hệ sau của nhau thai cừu Bill Placenta, sản phẩm có chứa thêm các thành phần quý chiết xuất từ ​​các nguồn giàu các chất dinh dưỡng, bao gồm các cytokine hoạt tính sinh học và các yếu tố tế bào da tái tạo. Những thành phần tinh chất này làm “nẩy mầm” da, giúp trẻ hóa tế bào da, và đem lại sức sống, độ đàn hồi da, mang lại cho bạn một làn da tươi sáng, trẻ trung hơn.

Sản phẩm có số ĐK lưu hành 225881/09/CBMP- QLD Số ĐK lưu hành 22582/09/CBMP-QLD.

Dòng sản phẩm thứ nhất là Bill Supremacy Royal Jelly và Vitamin E (sữa ong chúa) dùng cho mọi loại da (Da khô, da hỗn hợp, da nhờn). Sự kết hợp độc đáo giữa tinh chất nhau thai cừu, huyết thanh cừu, sữa ong chúa và Vitamin E, làm trẻ hóa da, giúp da “nẩy mầm”.

Công dụng chính của sản phẩm trên là cung cấp dưỡng chất nuôi dưỡng da, phục hồi mô, tế bào da, chống lại hiện tượng lão hóa duy trì làn da mượt mịn, kích thích sự trẻ hóa và khỏe mạnh của da, giảm các vết nhăn và vết nám, giúp mờ sẹo và giảm mụn trứng cá. Sản phẩm cũng giúp bảo vệ giảm thiểu sự tổn thương các mô tế bào da tổn thương da, gây ra bởi stress và tia cực tím từ mặt trời.

Dòng sản phẩm thứ hai là Bill Supremacy with Aloe Vera và Vitamin E (nha đam) dùng cho da khô, da hỗn hợp, da dễ bị kích ứng, dễ mẩn ngứa. Công dụng chính của Bill Supremacy - nha đam là cải thiện làn da bị kích ứng, làm giảm các nguy cơ và dấu hiệu của làn da nhạy cảm và dễ bị kích ứng, cải thiện tính đàn hồi, mờ vết nhăn của da, giảm sắc tố và vết nám, bảo vệ các mô tổn thương da gây ra bởi stress và tia UV. Bạn chỉ thoa ngoài da, không được uống. Cắt đầu viên Gelcap, thoa lên vùng mặt và cơ thể sau khi tắm, dưỡng chất sẽ thấm sâu vào da sau 3 phút, không bị nhờn.

Bill Supremacy sản xuất tại Canada bởi Bill Beauty & Health Products Ltd.

- Công ty thương mại quốc tế Lưu Ân Phúc.

20/32 Hồ Đắc Di, Tây Thạnh, Tân Phú, TP HCM.

ĐT: 08 - 3 812 1047, 2229 1489

- Công ty Khải Nguyên 287 Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng,

VPGD: số 70 Ngõ 16 Hoàng Cầu, ĐT tư vấn: 04-4.38634664

- Các nhà thuốc lớn trên toàn quốc xem tại đây hoặc tham khảo: www.luuanphuc.com

(Nguồn: Lưu Ân Phúc)