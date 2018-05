Trẻ hóa làn da không phẫu thuật

Theo số liệu thống kê của Mỹ, so với năm 2000 thì đến năm 2010, số ca thực hiện phẫu thuật hút mỡ giảm đi 43%. Điều này không phải do người Mỹ ít bị thừa mỡ hơn trước, mà do trong một số trường hợp không nhất thiết phải cần đến phẫu thuật hút mỡ.

Dưới đây là một số công nghệ tiêu biểu trong lĩnh vực làm đẹp không phẫu thuật:

Xóa nhăn: công nghệ sử dụng Botox trong việc xóa các nếp nhăn động, và dùng các chất làm đầy như: Restylane, Juvederm, Radiess… trong việc làm đầy, xóa các nếp nhăn tĩnh.

Làm săn chắc, căng da mặt: trong những năm gần đây, công nghệ sóng RF Thermage được nhiều người biết tới với tác dụng làm săn chắc da, và mới đây là công nghệ sóng siêu âm hội tụ Ultherapy làm căng da mặt. Ultherapy có thể tác động sâu đến lớp cân cơ (sâu 4,5 mm) làm căng lớp cơ này và làm căng da mặt. Hai công nghệ này vẫn có thể cùng phối hợp với nhau trong việc vừa làm căng da mặt ở một số vị trí cần thiết, đồng thời làm săn da mặt ở những vị trí khác…

Căng da mặt bằng siêu âm hội tụ Ulthera.

Làm sáng da và bảo dưỡng da mặt: về Laser, hiện vừa có thêm loại Laser hơi đồng (như Laser Dual Yellow…) đã được đưa vào Việt Nam. Laser này có thể kết hợp tốt với Laser Q-Switched Nd-YAG (như Laser RevLite…) cho hiệu quả cao trong việc chữa nám và làm sáng da. Về dược chất, hiện việc đưa vào da bằng điện di siêu âm các loại vitamin C, E và đặc biệt là Placenta vẫn đang được sử dụng hiệu quả và an toàn.

Làm thon gọn cơ thể: ngoài các công nghệ sử dụng sóng RF làm nóng để giảm mỡ, gần đây có thêm công nghệ Zeltiq làm đông lạnh tế bào mỡ để phân hủy mỡ. Công nghệ mới phát minh này đang dẫn đầu trong việc làm hủy mỡ để thon gọn cơ thể mà không phải phẫu thuật, với việc mỗi lần điều trị sẽ có thể làm giảm đi khoảng 20% bề dày lớp mỡ vùng điều trị.

Nối tiếp sau công nghệ đông hủy mỡ Zeltiq, việc làm thon gọn bụng bằng sóng RF lại có thêm một cải tiến mới - công nghệ Vanquish dùng sóng điện từ RF “đa cực chọn lọc” phát từ các bản điều trị vào da (mà không trực tiếp với da như các công nghệ RF thông thường). Công nghệ này dễ chịu khi điều trị, thời gian ngắn (30 phút) lại tác động cùng lúc trên diện rộng, bao gồm cả vùng bụng và 2 bên hông…

Bên cạnh các công nghệ làm đẹp thông dụng trên, gần đầy còn có thêm một số công nghệ không phẫu thuật mới vừa được đưa vào Việt Nam như:

Công nghệ Sweat-X điều trị tăng tiết mồ hôi nách bằng sóng RF hội tụ, với ưu điểm không đau, không dùng thuốc…;

Công nghệ sóng RF thế hệ mới Intima, ngoài việc làm trẻ hóa da mặt, còn đáp ứng một nhu cầu mới trong thẩm mỹ là làm săn da, trẻ hóa da vùng kín cho chị em với ưu điểm hiệu quả, dễ chịu, không gây đau hoặc tổn thương như các công nghệ Laser trước đây…

Tuy các phương pháp làm đẹp không phẫu thuật (thẩm mỹ nội khoa) có nhiều ưu thế, nhưng các phương pháp này cũng không thể thay thế hẳn cho phẫu thuật thẩm mỹ (thẩm mỹ ngoại khoa).

Phẫu thuật thẩm mỹ vẫn có vai trò riêng và rất cần thiết trong một số trường hợp. Ví dụ như: nếu da mặt chùng nhão quá nhiều, nhất thiết cần phải phẫu thuật cắt bỏ da thừa (nhưng nếu ngay từ khi còn trẻ, biết giữ gìn và bảo dưỡng da thường xuyên, da không chùng nhão nhiều thì khi lớn tuổi chỉ cần dùng các công nghệ thẩm mỹ nội khoa như các công nghệ Ultherapy hoặc Thermage… là đủ).

Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp 2 lĩnh vực ngoại khoa - nội khoa này lại cần phải kết hợp với nhau. Ví dụ như trường hợp: sau khi phẫu thuật căng da mặt, đã cắt bỏ da thừa, phần da còn lại vẫn đã bị lão hóa, cần nên làm tiếp việc trẻ hóa, săn chắc bằng sóng RF, làm sáng da bằng Laser, bằng điện di siêu âm… thì kết quả trẻ hóa da mặt mới trọn vẹn.

