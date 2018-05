Trẻ hóa làn da sau 45 phút

Giới doanh nhân thành đạt, các ca sĩ diễn viên, những người nổi tiếng thường bận rộn, không có nhiều thời gian để chăm sóc sắc đẹp. Tuy nhiên, do phải xuất hiện trước nhiều người, họ luôn đắn do và tìm kiếm một phương pháp làm đẹp không phải mất nhiều thời gian, không phải thực hiện nhiều lần, cho hiệu quả nhanh và đặc biệt phải an toàn.

Phương pháp làm đẹp bằng chỉ vàng 24k ra đời với ưu điểm chỉ thực hiện một lần, cho hiệu quả trẻ hóa làn da duy trì lên tới 15 năm. Mạng lưới chỉ chống lại các nếp nhăn và sự chảy xệ của các vùng da trên khuôn mặt khi tuổi tác gia tăng.

Sau thời gian thực hiện 45 - 60 phút, công nghệ sẽ mang lại là một làn da căng mịn, trắng hồng, các dấu vết thời gian được xóa mờ, không còn hố rãnh, không còn cơ chảy xệ, các nếp nhăn khóe môi, rãnh mũi, khóe mắt và các vết nám, tàn nhang được cải thiện... khuôn mặt trở nên tươi sáng, nét thanh xuân được tái sinh.

Hiệu quả đặc biệt từ công nghệ căng da bằng chỉ:

Nâng cơ chảy xệ, xóa nhăn, xóa nám chỉ một lần cùng một trị liệu.

Xóa mờ các nếp nhăn sâu và các nếp nhăn li ti.

Nâng cơ mặt, cổ, xóa mỡ nọng cằm, mỡ phình hai bên má.

Tan mỡ bọng mắt, giảm quầng thâm mắt, treo mí sụp, nâng cung mày xóa nếp nhăn trán và đuôi mắt.

Tiêu diệt tế bào chết, các vết thâm nám, tàn nhang… đem lại làn da tươi sáng.

Ngăn chặn quá trình lão hóa da, hạn chế sự hình thành các nếp nhăn và hư tổn

Với các ưu điểm trên, phương pháp làm đẹp bằng chỉ vàng 24k đã chinh phục cả nam và nữ giới trên toàn thế giới. Công nghệ đạt được các chứng nhận từ FDA và các nước tiên tiến khác. Tại Việt Nam, phương pháp chỉ được chuyển giao tại Bệnh viện thẩm mỹ Á Âu trực tiếp bởi 2 chuyên gia hàng đầu của công nghệ chỉ vàng 24k Tiến sĩ Maciej Lichaj và Tiến sĩ Stanislav Ivanov. Ngoài ra, Bệnh viện thẩm mỹ Á Âu cũng được Bộ Y Tế cấp phép thực hiện các kỹ thuật căng da bằng chỉ vàng tại Việt Nam.

Thông tin liên hệ: Bệnh viện thẩm mỹ Á Âu

32D Thủ Khoa Huân, phường Bến Thành, quận 1, TP HCM. (Đối diện cửa Bắc chợ Bến Thành). Hotline: 0906 82 70 70/ 0902 400 269.

Website: http://benhvienthammyaau.vn

Facebook: http://facebook.com/BenhVienThamMyAAu

(Nguồn: Bệnh viện thẩm mỹ Á Âu)