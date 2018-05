Trẻ hóa nhanh không phẫu thuật bằng Botox

Khi qua độ tuổi 25, da của chúng ta sẽ giảm dần khả năng sản sinh tế bào mới và dễ mất nước. Lớp bì mỏng dần, các sợi collagen và sợi elastin hư hỏng dần khiến các chức năng suy giảm, đặc biệt chức năng tái tạo da. Nếp nhăn trên khuôn mặt là một trong những dấu hiệu đầu tiên dễ nhận thấy ở làn da bị lão hóa, xuất hiện các vết chân chim ở đuôi mắt, hai bên má, hay cằm…

Elizabeth Hurley 45 tuổi nhưng chẳng khác chi một cô gái ở tuổi 25 nhờ vào hiệu quả của Botox (theo www.botoxcelebrities.com)

Botox không chỉ có tác dụng làm đẹp là xóa nếp nhăn mà còn giúp nâng cung mày, thon gọn khuôn mặt không cần phẫu thuật bằng cách tác động vào cơ cắn, thư giãn vùng này giúp cho mặt gọn lại, giảm góc cạnh một cách tự nhiên. Botox cón giúp giảm hở lợi khi cười giúp nụ cười trông duyên dáng và quyến rũ hơn. Việc tiêm Botox diễn ra chỉ từ 15 đến 30 phút, sau đó bệnh nhân không cần nghĩ dưỡng mà có thể sinh hoạt bình thường.

Botox là tên thương hiệu của sản phẩm Botulinum Toxin loại A được sản xuất bởi công ty Allergan (Mỹ), một công ty dược phẩm toàn cầu chuyên về chăm sóc mắt và chăm sóc da. Sau khi Botox được FDA (Food & Drug Administration) chứng nhận về độ an toàn, Botox trở thành trào lưu làm đẹp mới và thịnh hành ở Mỹ.

Nhiều ngôi sao của Hollywood như Jenifer Lopez, Gwyneth Paltrow, Elizabeth Hurley, Kylie Minogue… đã dùng dược chất này để giúp mình trẻ trung và đẹp hơn.

Kylie Minogue trước và sau khi điều trị Botox.

Tuy nhiên, Botox chỉ có tác dụng xóa nhăn cho các vết nhăn động, nghĩa là các vết nhăn tạo ra do cảm xúc (khi cười, chau mày...). Vì vậy, nếu tiêm quá liều, Botox có thể khiến nét mặt bạn trở nên vô hồn như búp bê gỗ vì mất hẳn đi cảm xúc tự nhiên. Botox chỉ thật sự an toàn khi được bác sĩ có chuyên môn và kinh nghiệm chỉ định. Khi cân nhắc làm đẹp với phương pháp này, chúng ta nên tham khảo những nơi uy tín và có bác sĩ thực hiện. Không nên tự thực hiện tại gia hoặc đến các cơ sở không chuyên khoa và do chuyên viên thực hiện.

Nhiều người lo ngại rằng sau khi Botox hết tác dụng, các nếp nhăn cũ sẽ càng nhăn hơn. Điều này hoàn toàn sai vì Botox có tác dụng thư giãn cơ co thắt gây nên nếp nhăn. Sau khi hết tác dụng, những cơ này đã một phần được thư giãn và như vậy các nếp nhăn nơi tiêm Botox sẽ cải thiện hơn so với trước khi tiêm.

