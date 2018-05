Từ thiếu nữ trở thành phụ nữ, từ thời kỳ son trẻ đến khi lập gia đình và thực hiện thiên chức làm mẹ, cơ thể của người phụ nữ phải chịu đựng rất nhiều sự thay đổi. Vóc dáng phì nhiêu, làn da hư tổn vốn đã làm chị em đủ mệt mỏi, lo lắng, nhưng còn có một nỗi ám ảnh thầm kín đó chính là những vấn đề biến đổi của vùng kín.

Sau khi sinh, “cô bé” bị căng dãn là vấn đề khó nói gây ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình.

Sự biến dạng, thay đổi của vùng kín không chỉ làm chị em lo lắng, mặc cảm mà còn khiến chất lượng của quan hệ gối chăn bị sút giảm nghiêm trọng. Phương pháp trẻ hóa vùng kín không phẫu thuật bằng công nghệ Vegimed giúp chị em giữ nhiệt “lửa yêu” trong đời sống vợ chồng.

Sau khi sinh, nhiều trường hợp chị em phụ nữ có vùng kín bị giãn rộng do vùng tầng sinh môn bị nới lỏng quá mức hoặc do tác động cắt rạch để em bé dễ dàng chui ra ngoài. Vùng âm đạo giãn nhiều, nhăn nheo, khả năng co hồi kém, môi lớn, môi bé quá dài, không còn độ săn chắc và đàn hồi cần thiểt để tạo cảm giác kích thích trong quan hệ chăn gối. Bên cạnh đó, vấn đề khiến nhiều chị em lo lắng là tình trạng vùng kín bị thâm đen, sẫm màu rất thiếu thẩm mỹ, không còn trắng hồng, mịn màng như thời còn son trẻ.

Công nghệ Vegimed tái tạo môi âm đạo bằng công nghệ RF đa tần, giúp âm đạo được cải thiện đáng kể sau một lần điều trị.

Nguyên nhân khiến vùng kín bị thâm là do thay đổi hormone, do quan hệ tình dục, mang thai, sinh con, do cơ địa bẩm sinh. Bên cạnh đó do vấn đề vệ sinh vùng “tam giác mật” không tốt cùng với việc mặc quần lót quá chật tạo áp lực cho huyết quản khó lưu thông, vòng tuần hoàn máu không được lưu thông bình thường nên hình thành huyết sắc tố đen ở vùng kín.

Đặc biệt, sau khi sinh, những rối loạn nội tiết tố trong cơ thể dẫn đến hậu quả vùng kín bị xỉn màu. Với những người bị mắc chứng đổ mồ hôi quá mức hoặc mặc quần áo pha nhiều nilong khiến cơ thể không hấp thụ mồ hôi tốt cũng khiến tình trạng da sẫm màu ở vùng bikini có thể trở nên tồi tệ hơn. Thông thường, sau một năm, vùng kín sẽ trở lại màu sắc ban đầu, tuy nhiên cũng có nhiều trường hợp, vùng tam giác nhạy cảm này vẫn bị thâm đen.

Phái đẹp sẽ lấy lại được vẻ tự tin nhờ công nghệ Vegimed.

Trẻ hóa vùng kín với công nghệ Vegimed là hệ thống tái tạo môi âm đạo bằng công nghệ RF đa tần kết hợp với hệ thống nhận diện nhiệt lượng thông minh. Nhiệt nhiệt lượng luôn được đảm bảo thích ứng với từng cơ thể giúp mang lại cho chị em sự thư giãn thoải mái và an toàn.

Quá trình tái tạo môi âm đạo được thực hiện bằng năng lượng nhiệt từ sóng RF 6 cực tác động lên các nguyên bào sợi kích thích tăng sinh các nguyên bào sợi vùng môi âm hộ. Đồng thời, nhiệt lượng còn có tác dụng hàn gắn kết cấu của eslastin và collagen, kích hoạt hệ tuần hoàn, tăng dẫn lưu bạch huyết, khôi phục chức năng các tế bào, làm đầy hơn các mô môi âm hộ và cũng làm săn da môi âm hộ. Những tác dụng này khiến môi âm hộ thu nhỏ, cải thiện sắc tố da. Bên cạnh đó, công nghệ còn mang lại tác dụng trắng hồng các môi lớn, môi bé, giảm thiểu các vết nhăn, cải thiện tình trạng khô âm đạo giúp chị em phụ nữ có cảm giác “vùng kín” trở lại như thời còn con gái. Xem thêm tại đây công nghệ này tại đây.

Công nghệ này không phẫu thuật, không xâm lấn, không chảy máu và không đau. Vùng kín của bạn sẽ trở nên săn chắc, trẻ hóa và thu nhỏ âm đạo ngay sau một lần điều trị.

