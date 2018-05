Trẻ lại nhiều tuổi nhờ khắc phục mắt sụp mí

Sụp mí mắt hay còn gọi là mắt bị chảy xệ khi mi mắt sa xuống thấp hơn vị trí bình thường (1-2mm) so với vùng rìa giác mạc, che phủ phần trên đồng tử làm đôi mắt trở nên xấu đi và giảm tầm nhìn của mắt. Hiện tượng mắt mệt mỏi, lờ đờ, thiếu linh hoạt là những biểu hiện rõ của chứng sụp mí mắt, điều này khiến nhiều chị em lo lắng và cảm thấy mặc cảm tự ti trong cuộc sống. Bạn cần tìm hiểu rõ về nguyên nhân gây sụp mí để tìm được cách khắc phục phù hợp.

Sụp mí là khi mi mắt sa xuống thấp hơn vị trí bình thường.

Nguyên nhân gây sụp mí

Đa số trường hợp sụp mí do bẩm sinh, còn lại do tự mắc phải.

Sụp mí do bẩm sinh: thường xuất hiện ngay sau khi sinh, do quá trình hình thành cơ nâng mí mắt của phôi thai gặp vấn đề, dẫn đến mắc một số bệnh ở một hoặc cả hai mắt với mức độ từ nhẹ đến nặng. Sụp mí nặng sẽ che kín đồng tử, người bị chứng này có xác suất mắc phải nhược thị hoặc giảm thị lực cao và bị nghiêm cấn nhìn. Mắt bị sụp mí còn do cơ nâng mi dị dạng, yếu cơ, nhược cơ hay do liệt dây thần kinh số 3.

Sụp mí do tự mắc phải: các trường hợp này được chia làm 3 nguyên nhân.

Do chấn thương: khi chấn thương mắt, chấn thương sọ não, đụng đập hoặc đâm xuyên vào cân cơ có thể là nguyên nhân gây sụp mí.

Do tác nhân cơ giới: nguyên nhân là do u, sa da mi, bệnh lý sẹo như xơ hóa chất, mắt hột, bỏng.

Do lão hóa da: thường xảy ra ở người lớn tuổi bị lão hóa da, cân cơ mi trên bị nhão, cơ nâng mi dãn mỏng và yếu dẫn đến vùng mắt, trán chảy xệ khiến cung mày chùng xuống, sụp mí che một phần tầm nhìn.

Càng lớn tuổi lão hóa da tăng xuất hiện nhiều nếp nhăn khiến mí mắt bị sụp.

Giải pháp khắc phục mắt sụp mí

Để khắc phục tình trạng sụp mí mắt các chuyên gia thẩm mỹ khuyên rằng cần có sự can thiệp của hình thức phẫu thuật. Dựa trên những nguyên nhân cơ bản gây ra sụp mí, phương pháp chữa sụp mí mắt bằng công nghệ Hàn Quốc được nhiều người ưa chuộng. Đây là giải pháp giúp bạn nhanh chóng lấy lại đôi mắt đẹp, linh hoạt, trẻ trung và phục hồi tầm nhìn rộng.

Chị Huyền (42 tuổi, Đồng Tháp) là một trong những trường hợp điển hình bị sụp mí mắt do quá trình lão hóa da sớm khiến vùng da mắt bị chảy xệ gây sụp mí mắt. Lớp da thừa gây sụp mí, cộng thêm những nếp nhăn, vết chân chim ở đuôi mắt làm cho chị cảm thấy mất tự tin khi giao tiếp.

Bằng phương pháp cắt mí chữa sụp mí công nghệ Hàn Quốc, Bác sĩ Trần Duy Hải, Viện thẩm mỹ Khơ Thị đã thực hiện tiểu phẫu chỉ trong vòng 45-60 phút để lấy da thừa khiến mí mắt trên bị sụp nhưng vẫn giữ lại đúng nếp mí cũ. Nhanh chóng vàn an toàn, chỉ sau vài ngày chị Huyền đã tạm biệt đôi mắt chảy xệ, u sầu khiến khuôn mặt kém vui mà thay vào đó là một đôi mắt tươi trẻ, linh hoạt như vừa mới trẻ lại nhiều tuổi.

Hình ảnh trước và sau khi chữa sụp mí bằng công nghệ Hàn Quốc. Xem thêm tại đây.

Tuần lễ bác sĩ trợ giá đặc biệt, Khơ Thị ưu đãi đến 40% phẫu thuật nâng mũi, cắt mắt, bấm mí và 45% trọn gói 2 liệu trình dịch vụ trị liệu. Thời gian 1/1 đến 10/1.

Liên hệ: Viện thẩm mỹ Khơ Thị. Hotline 0933 888 515 - 0909 633 133 92 Sương Nguyệt Ánh, phường Bến Thành, quận 1, TP HCM

ĐT: (08) 6252 5566 - 6253 5566

170 Bis Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP HCM

ĐT: (08) 392 092 88 - 392 092 89

Website: www.thammyvienkhothi.com

Facebook: www.facebook.com/spakhothi

(Nguồn: Viện thẩm mỹ Khơ Thị)