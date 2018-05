Trị mụn dành cho các sĩ tử

Nguyên nhân phát sinh mụn trứng cá là do sự thay đổi hoóc môn ở tuổi dậy thì khiến cho tuyến bã nhờn tiết ra lượng dầu dư thừa kết hợp với quá trình tự đào thải tế bào chết làm cho các lỗ chân lông bị bịt kín lại vì thế mà lượng dầu dư thừa cũng như các chất cặn bã không thể thoát ra ngoài. Chúng bị dồn vào các nang lông và bắt đầu hình thành mụn. Do đó, những người da dầu thường có khuynh hướng nổi mụn nhiều hơn do có nhiều thức ăn cho vi khuẩn hơn.

Việc thường xuyên sử dụng mỹ phẩm không đúng cách cũng rất dễ sinh ra mụn, nó có thể làm mất hoặc bào mòn lớp màng chắn bảo vệ da làm cho da rất dễ bị phản ứng khi gặp vi khuẩn.

Ngoài ra sự thay đổi tâm sinh lý đột ngột, ăn uống không đúng cách, chức năng gan, thận yếu dẫn đến việc bài tiết các tạp chất trong cơ thể không thuận lợi cũng có thể kích thích quá trình phát sinh mụn trứng cá.

Song dù mụn xuất hiện vì bất kỳ nguyên nhân nào và dưới bất cứ hình dạng nào (mụn bọc, mụn mủ, mụn đầu trăng, đầu đen…) thì cũng đều bắt nguồn từ sự nhiễm khuẩn và vi khuẩn chính gây bệnh chính là Propioni Bacterium Acnes. Chất cặn bã ứ đọng càng nhiều càng thuận lợi cho sự tăng sinh của Propioni bacterium acnes, gây nên tình trạng viêm đỏ ở các đốm mụn.

Trên thị trường có rất nhiều phương pháp trị mụn được áp dụng và phương pháp có thể trị dứt điểm mụn trứng cá là phương pháp trực tuyến quang trị liệu (PTF). Đây là công nghệ trị mụn tiên tiến hiện nay.

Khác với các phương pháp trị mụn thông thường, phương pháp trực tuyến quang trị liệu làm triệt tiêu hoàn toàn nhân mụn mà không hề đau đớn hay tổn thương cho da. Cách trị liệu này không cần phải nặn, lể để lấy nhân trứng cá ra khỏi bề mặt da nên không gây chảy máu. Đây là phương pháp trị mụn bằng ánh sáng (PTF) an toàn, đặc biệt không để lại vết thâm, vết bầm hay sẹo rỗ, làn da sẽ được mịn màng tươi sáng như trước khi có mụn.

Bằng việc chọn lựa các bước sóng đặc biệt với tần số 28,96J và 10,14J lên vùng da bị mụn, máy PTF ngay lập tức làm triệt tiêu các nhân mụn. Công nghệ này còn rất hiệu quả trong việc tiệt trùng các ổ nhiễm khuẩn bao quanh nhân mụn, chặn đứng khả năng sinh sản và lây lan của chúng vì thế mụn không thể phát triển trở lại.

Sau 3 lần bắn ánh sáng liên tiếp trong 3 ngày, bạn sẽ nhận thấy những nốt mụn đỏ, sưng, viêm, tấy và cả mụn mủ, mụn bọc… biến mất khoảng 50%. Tiếp theo, cứ cách 3 ngày bạn sẽ được điều trị một lần, mỗi lần khoảng 15 phút. Tùy theo tình trạng mụn nhiều hay ít, mụn lâu năm hay mụn mới mọc, tình trạng viêm nhiễm nặng hay nhẹ… để xác định thời gian điều trị cho phù hợp. Hiệu quả là mụn sẽ bị tiêu diệt đến 99% và không còn cơ hội tái sinh.

