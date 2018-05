Trị mụn tận gốc tại Doctor Spa

Mụn trứng cá không chỉ là vấn đề về da của riêng phụ nữ mà còn là mối quan tâm của rất nhiều nam giới. Tại Doctor Spa, bạn sẽ được đội ngũ bác sĩ chuyên ngành da liễu và đội ngũ nhân viên thẩm mỹ giàu kinh nghiệm trực tiếp tư vấn và điều trị.

Mụn trứng cá có thể do di truyền nhưng cũng có thể do rất nhiều nguyên nhân khác góp phần gây ra, bao gồm stress, căng thẳng, sử dụng thuốc, do thời tiết nóng, ẩm, mỹ phẩm làm kích ứng da và tắc nghẽn lỗ chân lông, vệ sinh da không đúng cách, thay đổi nội tiết, thực phẩm không tương thích... Khi đã kiểm soát được các nguyên nhân gây mụn thì việc trị mụn sẽ thành công và không tái phát nữa.

Quan trọng, người bị mụn phải được điều trị đúng cách tại trung tâm uy tín với đội ngũ chuyên viên lành nghề. Nếu điều trị không đúng cách, vô tình sẽ khiến mụn càng mọc nhiều hơn. Hơn nữa, những tổn thương da khi chữa trị sai sẽ tạo bề mặt da lồi lõm, sần sùi khó phục hồi được.

Phương pháp điều trị mụn mà Doctor Spa đang áp dụng đảm bảo không đau, ứng dụng một kỹ thuật mới được chuyển giao độc quyền. Phương pháp độc đáo giúp lấy tất cả các loại mụn như: mụn cám, mụn mủ, mụn bọc, mụn dưới da, mụn đầu đen... Với kỹ thuật mới, các cùi mụn được lấy ra hết mà vùng xung quanh không hề bị sưng, tấy đỏ do tổn thương.

Quy trình gồm các bước: tẩy trang; làm sạch da bằng sữa rửa mặt; loại bỏ sừng (lấy đi lớp tế bào chết và bụi bẩn); xông hơi (giúp da mềm, dễ làm sạch mụn); hút mụn bằng đầu hút chân không chuyên nghiệp.

Tiếp theo là việc triệt tiêu mụn bằng ánh sáng New Elight(IPL) giúp cải thiện các vết thâm sau mụn và thu nhỏ lỗ chân lông; loại bỏ sừng còn tích tụ trên da.

Cuối cùng, bạn sẽ được đắp mặt nạ kháng khuẩn và cân bằng PH cho da và bôi kem tái tạo.

Trải nghiệm của khách hàng sau khi điều trị mụn tại Doctor Spa.

Doctor Spa sử dụng sản phẩm cao cấp của các hãng mỹ phẩm hàng đầu thế giới như: Peter Thomas (Mỹ), Sothys (Pháp), NoRa BoDe (Đức), Neoderma (Czech), MBe (Italy), Care skin (Australia)... Các sản phẩm này đã được cấp chứng nhận của các cơ quan tổ chức quốc tế về độ an toàn và hiệu quả cao cho người sử dụng.

