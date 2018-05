Trị nám da và tàn nhang

Nám da thường phát sinh ở độ tuổi từ 30 trở lên, có nhiều nguyên nhân gây nên tình trạng này do mang thai, do uống nhiều kháng sinh, do làm việc trong môi trường ô nhiễm, stress, sinh hoạt thất thường... Một số người mắc bệnh gan thận cũng dễ bị nám, sạm. Thông thường những người không may mắc phải vấn đề này, lúc đầu thường cuống quýt lo sợ. Ai mách gì cũng làm theo, đôi khi không cân nhắc kỹ và thường mắc sai lầm vì vậy chán nản và để nó phát triển tự nhiên dẫn đến tình trạng ngày càng nặng hơn.

Công nghệ trị nám thế hệ mới: Laser Spectra Peel

Khác với những công nghệ trị nám thông thường, Laser Spectra có nhiều ưu điểm như: loại bỏ nám nhanh chóng, điều trị tận gốc, tái tạo làn da mới trắng mịn, tươi trẻ, đồng thời, không đau, an toàn, không để lại sẹo và không phải nghỉ làm.

Cơ chế tác động và làm mất vết nám của Laser Spectra

Chùm tia Laser của công nghệ Laser Spectra ở một bước sóng chuyên biệt với xung động ngắn, và năng lượng cao, công suất phát ra mạnh lên đến 2.000 mj (laser thông thường chỉ 600mj) giúp cho năng lượng xuyên sâu tận mô đích, phá vỡ các tế bào hắc sắc tố. Chùm tia phát ra dạng hình nón, đồng nhất trên diện tích điều trị. Tần số phát xung 10 lần trong một giây, giúp cho năng lượng tập trung và liên tục.

Dựa trên học thuyết về ly giải quang nhiệt có chọn lọc dưới mức tế bào, Laser Spectra tiêu hủy các melanosomes và hạt melanin, giữ nguyên các tế bào và cấu trúc xung quanh, được chiếu lên da với những vùng điều trị vi nhiệt. Tia Laser này sẽ đi xuyên sâu qua da, tác động chọn lọc trên những thương tổn sắc tố melanocyt. Sự hấp thụ nhanh năng lượng và chọn lọc này sẽ phá huỷ các melanocyt gây nám, sau đó với hệ thống lọc tự nhiên của cơ thể, thông qua các bạch cầu dọn sạch các chất bị phân hủy và dần dần được đưa ra bên ngoài cơ thể. Đặc biệt là các nám ở sâu bên dưới lớp biểu bì, tia laser này vẫn có thể xuyên sâu và phá hủy được nó.

Ưu điểm của công nghệ Laser specta

Ánh sáng laser có tác dụng chọn lọc trên những tổn thương sắc tố, không làm hư hại mô xung quanh nhờ phát minh dựa trên học thuyết về ly giải quang nhiệt có chọn lọc dưới mức tế bào; không để lại sẹo, không mất sắc tố (trắng bạch) cho vùng điều trị; kiểm soát và bình thường hóa được việc sản xuất Melanin từ các melanocyte, tiến tới điều trị tận gốc, ngăn ngừa việc quay trở lại của nám; phối hợp điều trị nám với trẻ hóa săn chắc, trắng sáng cho làn da, chống lão hóa; thời gian nghỉ dưỡng ngắn, chỉ mất vài giờ hoặc một ngày làn da trở lại bình thường. Điều trị nám bằng công nghệ Spectra Laser đảm bảo sự an toàn và cho kết quả cao.

Công nghệ này đã được qua kiểm chứng nghiêm ngặt của các tổ chức uy tín và cho lưu hành toàn thế giới như: FDA - Cơ quan an toàn thực phẩm dược phẩm Mỹ, chứng nhận CE của châu Âu…

Thời gian điều trị phụ thuộc vào đặc điểm của từng loại nám, mất khoảng 6-8 lần, mỗi lần cách nhau khoảng một đến 3 tuần, mỗi lần khoảng 60 phút, khách hàng có thể thấy được kết quả sau khoảng 3 - 5 lần. Tuy nhiên, để nám mờ hẳn và chấm dứt, khách hàng phải tuân thủ đủ một liệu trình mà bác sĩ đã thiết lập.

Từ nay đến hết 30/11, Viện thẩm mỹ y khoa Dr. Hải Lê giảm giá 10- 30% cho những dịch vụ:

- Tiêm trắng bằng noãn thực vật hồi sinh tế bào, tái tạo làn da, thổi nguồn sinh lực cho cơ thể.

- Hút mỡ không phẫu thuật Cavi - Lipo giảm 95% mỡ thừa sau một lần điều trị.

- Trị nám, tàn nhang, tái tạo làn da mới trắng mịn, trẻ hóa da toàn diện.

- Căng da mặt bằng chỉ Ultra V-Lift, trẻ lại sau một lần điều trị, không cần phẫu thuật, không phải nghỉ làm.

- Xóa chàm bẩm sinh không phẫu thuật, không để lại sẹo.

- Nâng mũi Hàn Quốc S-Line, sống mũi thon đẹp tự nhiên hình chữ S

- Bấm mí Hàn Quốc đẹp tự nhiên, không phẫu thuật.

- Triệt lông 5G+ , công nghệ elos.

- Thay da vi phần Endymed 3 Deep tái tạo một làn da mới, xóa sẹo lõm, căng da thon gọn mặt.

Thông tin được tư vấn bởi Ths.Bs Lê Viết Hải, Giám đốc chuyên môn Viện thẩm mỹ y khoa Dr. Hải Lê

Số 36 phố Đỗ Quang,, đường Trần Duy Hưng, Hà Nội. Tel: 0435560399

Hotline: 01692636888 - 01692636999. Website: www.drhaile.com.vn.

(Nguồn: Dr. Hải Lê)