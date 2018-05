Trị nám tận gốc bằng công nghệ vi điểm

Nám là bệnh lý về da phức tạp và có nhiều nguyên nhân gây nám da. Phần lớn nguyên nhân là do ánh nắng, do sử dụng mỹ phẩm kém chất lượng, dùng kem trộn, hay do dùng thuốc lột da mặt hoặc điều trị nám không đúng cách gây nên. Việc điều trị nám khó khăn và thường mang lại kết quả khiêm tốn.

Công nghệ Laser Exelo2 thế hệ 2012 đóng vai trò tích cực trong việc xóa nám, làm da trắng sáng hơn và xóa được các vết nhăn. Công nghệ này có thể điều chỉnh được năng lượng phát ra trên từng vi điểm về số lượng cũng như khoảng cách của mỗi vi điểm trên khu vực bác sĩ điều trị. Bạn có thể hạn chế được tối đa sự tổn thương của vùng xung quanh cần điều trị và thời gian nghỉ dưỡng ngắn.

Công nghệ Fractional vi điểm của Laser Exelo2 thế hệ 2012 giúp bóc tách từng điểm một của vết nám. Vết nám bị bong tróc dần ra và biến mất, khiến làn da căng mịn. Ngoài ra, công nghệ này còn giúp điều trị các vết thâm, đồi mồi, tàn nhang, và các vết nhăn.

Laser Exelo2 phiên bản 2012 là công nghệ vi điểm đầu tiên được thực hiện lâm sàng điều trị Melasma (nám) cho người châu Á bởi bác sĩ Kolbe, kết quả đạt được trong việc điều trị nám từ 70 đến 80% sau khoảng 2 đến 3 lần điều trị.

Công nghệ này có tại Bệnh viện thẩm mỹ Á - Âu. Bạn chỉ cần dành khoảng từ 15 đến 30 phút cho mỗi lần điều trị mà không phải gây tê cục bộ hay bôi thuốc sát trùng, vết nám tự động được đẩy lùi rồi biến mất. Kết quả này được duy trì lâu dài.

Liên hệ: Bệnh viện thẩm mỹ Á - Âu

32D Thủ Khoa Huân, phường Bến Thành, quận 1, TP HCM.

Điện thoại: (08) 38 274 530 – (08) 38 241 285; Hotline: 0902 400 269.

Website: http://www.benhvienthammyaau.com

(Nguồn: Bệnh viện thẩm mỹ Á – Âu)

SG003980