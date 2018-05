Trị nám tận gốc từ thảo mộc

Nám da là bệnh khá thường gặp ở phụ nữ. Có nhiều nguyên nhân gây nám da: do di truyền, tiếp xúc quá nhiều với ánh nắng mặt trời, rối loạn nội tiết, phụ nữ sau khi sinh, hoặc do quá trình lão hóa của da, sử dụng mỹ phẩm không phù hợp... Da mặt thuộc vùng da nhạy cảm, nên dễ bị nám.

Biểu hiện ban đầu của nám da là các lớp biểu bì bị nhiễm sắc hoặc bị hư hủy do bức xạ mặt trời hoặc do dị ứng gây cảm quang... Theo bác sĩ Đông y Nguyễn Văn Mích tại hệ thống Saigon’smile Spa, chẩn đoán sớm và đúng nguyên nhân nám da sẽ quyết định đến 50% thành công trị liệu của bạn. Tùy theo tình trạng về da của từng người mà áp dụng cách điều trị khác nhau.

Một nửa các yếu tố thành công còn lại là lựa chọn cách trị nám phù hợp. Phương pháp làm mờ nám tại Saigon’smile Spa từ thảo dược thiên nhiên, trị nám tận gốc và an toàn với da, mang lại làn da đồng màu theo cách tự nhiên nhất.

Trị liệu nám từ bên trong với các tinh chất thiên nhiên cũng mang lại hiệu quả. Hệ thống Saigon’smile Spa sử dụng các loại thảo mộc quý hiếm của Đông dược như: Vỏ bạch tiên, đương quy, lô hội, ngân hạnh, cỏ đuôi chuột, quy tử, quả mỹ hạnh... Các loại thảo mộc này sẽ thẩm thấu vào da, bổ máu, lưu thông khí huyết, làm làn da khỏe hơn, cấu trúc đồng đều hơn từ bên trong. Từ đó, biểu hiện trên bề mặt nám da sẽ là sáng hơn, trắng hơn, mịn hơn.

Phát huy tối đa công dụng của các thảo dược quý, các chuyên viên kết hợp các liệu pháp massage bài bản giúp tăng độ thẩm thấu của tinh dầu. Da mặt như được tiếp thêm sức sống, không chỉ trắng mà còn hồng lên một cách tự nhiên. Cùng một liệu trình trị nám tận gốc, da được bổ sung dưỡng chất bị mất do tác động của môi trường sẽ có độ đàn hồi tốt hơn. Do đó, các lỗ chân lông co nhỏ lại, mụn đầu đen giảm đi đáng kể.

Kết thúc ba buổi trị liệu, phần nám da của sẽ mờ đi rõ rệt, sau 10 buổi trị liệu, các mảng nám và đốm nám sậm màu được loại bỏ trên bề mặt da, vết nám mờ một cách căn bản, làn da săn chắc và khỏe mạnh hơn.

Các chuyên gia tại Saigon’smile Spa cũng yêu cầu bạn thực hiện những nguyên tắc phải tuân thủ trong và sau quá trình trị liệu như: Không nên sử dụng kem trị nám có hàm lượng chất corticoide vì sẽ khiến da bị bào mỏng, nổi mụn và mau lão hóa; chế độ dinh dưỡng rất quan trọng trong quá trình chống nám: dinh dưỡng khoa học, ăn nhiều rau, quả, củ... nhất là rau xanh. Uống nhiều nước để hỗ trợ quá trình trao đổi chất của cơ thể hấp thu tinh chất, đào thải độc tố.

Ngoài ra, bạn cần hạn chế tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và thoa kem chống nắng cũng như mang khẩu trang, áo chống nắng khi ra ngoài. Bạn cần ngủ đủ giấc và giữ một tinh thần thoải mái, tránh tình trạng căng thẳng, stress lâu ngày.

