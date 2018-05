Trị tận gốc nám da và đốm nâu

Nguyên nhân chính sản sinh hắc tố melanin hình thành nám và đốm nâu là do mất cân đối hàm lượng hoóc môn nữ ở lứa tuổi trung niên, hoặc sau giai đoạn mang thai, cho con bú. Đồng thời, ánh nắng vùng nhiệt đới có chứa tia cực tím UVA-UVB cũng là tạo nên hắc tố này.

Melanin là thành phần chính bảo vệ da khỏi bị tác động của tia tử ngoại. Khi các tế bào da không đủ sức để chống chọi lại tác hại của tia cực tím thì các hắc tố melanin nằm sâu bên dưới sẽ bị đẩy lên bề mặt để bảo vệ da. Tuy nhiên, khi phân bổ nhiều trên bề mặt da, melanin sẽ tạo ra các vết sạm nám, đồi mồi, đốm nâu... trên bề mặt da.

Để có một làn da sáng mịn, bạn cần có một chế độ chăm sóc da đúng đắn kết hợp cả bên trong lẫn bên ngoài. Việc che chắn và bảo vệ làn da khi đi ra ngoài chỉ giúp ta tránh được độ phản chiếu trực tiếp của tia tử ngoại trong khoảng thời gian cố định nào đó tùy sức đề kháng của mỗi loại da. Điều quan trọng là bạn phải tạo được một làn da khỏe mạnh từ bên trong giúp da có thể tự đề kháng được với môi trường khắc nghiệt nhằm giới hạn việc tăng sinh sắc tố melanin trên bề mắt da.

Viên uống bổ sung Sakura L - Cystine Collagen +C gồm tổ hợp các thành phần: L-cystine, vitamin: C, E, B2, Collagen, Placenta Extract… được chiết xuất từ vỏ thông, rong biển, da cá hồi, nhau thai động vật… là bí quyết giúp duy trì làn da trắng hồng, săn chắc, mịn màng. Các dưỡng chất từ thiên nhiên sẽ mang lại hiệu quả tối ưu bằng cách tác động trực tiếp lên cơ chế hoạt động và quá trình hình thành nám da, đốm nâu, làm cho chúng nhanh chóng nhạt màu. Đồng thời, các thành phần dinh dưỡng từ thảo mộc còn có tác dụng chống lão hóa, xóa nếp nhăn giúp phục hồi sự tươi trẻ, săn chắc và hồng hào cho làn da.

Viên uống Sakura L - Cystine Collagen +C sẽ ức chế melamin và chặn đứng những thay đổi về sắc tố. Sản phẩm làm trắng da cấp tốc từ sâu bên trong, ngăn ngừa lão hóa đồng thời tái tạo tế bào tổn thương do sự tàn phá của môi trường, hóa mỹ phẩm… Sản phẩm kích hoạt các tế bào liên tục vận động để duy trì sự trẻ trung, khỏe mạnh và bảo vệ độ sáng mịn cho làn da. Đồng thời, sản phẩm có tác dụng xóa những nếp nhăn li ti do sự đứt gãy sợi collagen dưới bề mặt da, giúp làn da săn chắc. Ngoài ra, sử dụng viên uống Sakura L - Cystine Collagen +C còn giúp cải thiện tình trạng gãy rụng của tóc do thường xuyên tiếp xúc với thuốc duỗi nhuộm.

Để hỗ trợ cho quá trình điều trị, bạn nên che chắn và bảo vệ da khi tiếp xúc với ánh nắng trực tiếp và tập cho mình thói quen sử dụng kem chống nắng hàng ngày.

Mừng giáng sinh và năm mới khi mua một lọ Sakura L - Cystine Collagen +C sẽ được tặng 2 mặt nạ collagen tươi, khi mua 2 sản phẩm sẽ được giảm 5% và tặng 2 mặt nạ.

Liên hệ: Công ty TNHH MTV TMDV HANA

351 Nguyễn Thiện Thuật , phường 1, quận 3, TP HCM

ĐT: (08) 38300429, Fax: (08)38300527 hoặc DĐ: 0918 551 247 ( Ms Thu), 0937 459 779 ( Thanh). Webside: http://www.ctyhana.vn

(Nguồn: Hana)

HN1630(333/350)