Trị thâm quầng mắt bằng công nghệ cao

Nguyên nhân khiến mắt bị thâm quầng

Di truyền: phổ biến là yếu tố di truyền từ cha mẹ sang con cái (chiếm đến 60%). Các bác sĩ thẩm mỹ đã có kết luận sơ bộ rằng phần da quanh vùng mắt khá mỏng, máu lưu thông dưới da thường có màu xanh và nếu chúng quá nhiều sẽ tạo thành những mảng sẫm màu như gấu trúc. Đó chính là quầng thâm.

Ánh nắng: là nguyên nhân kích thích hắc sắc tố melanin dưới da tăng cao. Chúng tạo ra những đốm đen quanh vùng mắt khiến cho vùng da xung quanh tối màu.

Cơ thể bị suy nhược, thiếu ngủ, mệt mỏi, stress kéo dài: khiến cho các mạch máu bị thu nhỏ, tuần hoàn máu kém đi làm xuất hiện quầng thâm. Vùng da ở mắt mỏng so với những vùng da khác nên dễ bị tổn thương.

Khi mang thai: trong thời gian này, da trở nên xanh xao hơn. Vì vậy, các mạch máu màu xanh sẫm dưới da xuất hiện, đặc biệt là ở vùng da mỏng manh quanh mắt.

Tuổi tác: càng có tuổi, vùng da quanh mắt càng có xu hướng bị sẫm màu. Đây là quy luật, bạn khó có thể tìm được cách trốn tránh.

Tim, gan, mật, thận có vấn đề: làm cơ thể bị tích tụ quá nhiều chất độc từ thực phẩm, môi trường gây cản trở sự lưu thông tuần hoàn máu, làm cho cơ thể bị ách tắc và gây ra các vết thâm, xỉn màu trên da.

Các biện pháp trị thâm quầng mắt

Dùng công nghệ cao bằng laser: để xóa bớt sắc tố màu đen của thâm quầng mắt, sau đó dùng kem sáng da, và dưỡng chất đặc biệt cho vùng mắt, nếu bạn bị thâm quầng mắt vì mệt mỏi, hay lý do khác… (không phải di truyền) kết quả mang lại 90 -100%, còn nếu do di truyền có thể giảm được 50-70%. Thông thường điều trị thâm quầng mắt mất 2-3 lần, mỗi lần mất 20 phút, cách nhau khoảng 2 tuần.

Massage cho vùng da mắt: mệt mỏi sẽ khiến cho khả năng tập trung kém đi. Những lúc như thế bạn phải massage cho vùng da mắt để đem lại sinh khí, tìm lại sự thư giãn và tập trung cho cả cơ thể.

Massage giải tỏa sự mệt mỏi: nhắm mắt, thư giãn, xoa ấm hai lòng bàn tay, áp nhẹ lên mắt, thực hiện khoảng 10 lần sẽ giúp giải tỏa phần nào sự mệt mỏi cho vùng mắt.

Chế độ ăn ngủ, nghỉ ngơi: bên cạnh những liệu pháp trên, bạn phải kết hợp ăn ngủ điều độ, hợp lý, uống nhiều nước, cụ thể: cần ngủ ít nhất 7 tiếng mỗi đêm; khi làm việc với máy tính, cứ nửa giờ nên chớp mắt từ 3 đến 4 lần; uống từ 8 đến 10 cốc nước mỗi ngày; ăn nhiều hoa quả tươi và rau tươi; hạn chế hay tránh xa thuốc lá và đồ uống có cồn; không sử dụng các loại mỹ phẩm có chất tẩy trắng hay lột da xung quanh vùng mắt; xả stress bằng cách này hay cách khác. Stress là nguyên nhân chính gây mất ngủ, khiến mắt bạn bị thâm quầng; nên hạn chế ăn đồ ngọt và socola.

Các trường hợp thâm mắt bẩm sinh, thâm mắt do di truyền, thiếu ngủ dài ngày, do tim, gan, thận có vấn đề và do lão hóa, mang thai thì bạn cần phải đến bác sĩ khám để có biện pháp chữa trị kịp thời, có thể sẽ cần đến một liệu pháp trị liệu “sâu” kết hợp lấy vết thâm quầng từ bên trong và dưỡng da sáng mịn bên ngoài.

Bạn nên điều trị càng sớm càng tốt để tránh trường hợp da mắt đã lão hoá quá nặng, khó khăn và tốn kém trong việc phục hồi.

Mọi chi tiết xin liên hệ Bác sĩ Thẩm mỹ viện Ngọc Dung

Trụ sở chính: 40 đường 3/2, phường 12, quận 10, TP HCM. ĐT: (08) 38680068 - 22001001 - 22003003

- 216 Đường 30 Tháng 4 - phường Trung Dũng, Biên Hòa, Đồng Nai. ĐT: (061) 6 559061

- 31 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 3, Vũng Tàu. ĐT : (064) 3 554 461

- 176 Trần Hưng Đạo, phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều, Cần Thơ. ĐT: (0710) 3734 291

Website: www.ngocdung.net. Hotline: 0903870721

(Nguồn: Thẩm mỹ viện Ngọc Dung)