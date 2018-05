Trị viêm nướu do thai nghén

Bệnh răng miệng thường gặp ở phụ nữ mang thai là bệnh về nướu răng (từ chuyên ngành trong nha khoa gọi là viêm nướu do thai nghén). Viêm nướu trong thời kỳ mang thai có nhiều nguyên nhân: do vệ sinh răng miệng không tốt hoặc do thay đổi nội tiết tố trong thời kỳ mang thai, nướu có thể bị đau, chảy máu, hoặc sưng đỏ.

Tình trạng vệ sinh răng miệng kém kết hợp với những thay đổi trong chế độ dinh dưỡng trong thời kỳ thai nghén (các bà mẹ có xu hướng thay đổi thói quen ăn uống của mình), chẳng hạn như ăn nhiều thực phẩm có chứa đường, làm tăng nguy cơ sâu răng, viêm nướu ở phụ nữ có thai.

Mức độ an toàn khi chụp X-quang cho phụ nữ đang mang thai phụ thuộc vào vùng nào trên cơ thể cần chụp và lượng tia X. Thai nhi chỉ bị tác động khi tiếp xúc trên 10 rads (rads là đơn vị đo lường bức xạ tia X). Trên thực tế, các thai phụ không cần quá lo lắng, vì rất hiếm một chẩn đoán nào cần chụp X-quang quá 5 rads.

Khi bà mẹ chụp một phim X-quang nha khoa (một loại phim nhỏ đặt trong miệng) thì lượng bức xạ mà thai nhi hấp thu chỉ khoảng 0,01 millirad (1 rad bằng 1000 millirads). Để thai nhi hấp thu một rad, phải chụp 100.000 phim X-quang nha khoa. Điều này cho thấy, những rủi ro từ X-quang nha khoa là rất thấp đối với phụ nữ mang thai. Tuy nhiên, chỉ chụp X-quang khi thật cần thiết và phải mặc áo chì để bảo vệ thai nhai khi chụp X-quang.

Các thai phụ nên đến bác sĩ để kiểm tra răng miệng, ít nhất một lần trong thời kỳ mang thai. Thời gian ba tháng giữa của thai kỳ là thời gian lý tưởng để thực hiện các thủ tục nha khoa. Vì ở giai đoạn này, sức khỏe bà mẹ và thai nhi ổn định nhất, thai phụ không có cảm giác mệt mỏi, hay buồn nôn... Bác sĩ là người quyết định việc điều trị ngay trong thời gian mang thai có cần thiết hay không. Một số thủ thuật điều trị nha khoa đơn giản, thời gian bạn nằm trên ghế không quá lâu như: cạo vôi răng, trám răng, thậm chí nhổ răng vẫn có thể thực hiện được.

Chăm sóc giữ gìn vệ sinh răng miệng tốt trong thời kỳ mang thai góp phần đảm bảo an toàn sức khỏe của bà mẹ và thai nhi, cần đánh răng sau mỗi bữa ăn và trước khi đi ngủ với kem đánh răng có Fluor; sử dụng chỉ nha khoa để làm sạch kẻ răng ít nhất là mỗi ngày một lần. Mặt khác, thai phụ nên đến bác sĩ để làm sạch răng, ít nhất một lần trong suốt thời gian mang thai, tốt nhất là sau ba tháng đầu của thai kỳ. Thời gian tốt nhất để thai phụ đi khám và điều trị răng miệng là từ tháng thứ 4 đến tháng thứ 6.

Điều quan trọng là bà mẹ cần ăn một lượng đầy đủ các chất dinh dưỡng, giàu chất đạm, vitamin, chất khoáng... vitamin C, canxi tốt cho sức khỏe răng và nướu. Hạn chế những thức ăn có chứa nhiều đường, nhiều chất béo và tránh các đồ uống có ga trong khi mang thai.

Khi khám răng miệng, thai phụ cần nói cho bác sĩ biết là bạn đang mang thai.

