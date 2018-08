Triệt lông bằng ánh sáng giúp săn chắc da

Phương pháp này đã có nhiều cải tiến, thay đổi để đạt được những tiêu chuẩn mới về tốc độ, an toàn và hiệu quả trong việc loại bỏ lông thẩm mỹ. Ngoài ra, triệt lông phiên bản mới nhất (phiên bản 5 Deplitation System) còn có khả năng loại bỏ màu lông (hắc sắc tố đen) để phục vụ nhu cầu tơ mềm sợi lông của nam, nữ khu vực châu Á.

Quá trình triệt lông được ví như một sự trải nghiệm thư giãn, bạn được nằm trên giường thư giãn, được thả lỏng cơ thể trong tiếng nhạc du dương... Các trị liệu viên sẽ kiểm tra vùng triệt lông bạn mong muốn (trong sự riêng tư cần thiết). Sau đó họ sẽ điều chỉnh để những sợi lông được đều, gọn với một kích cỡ đều nhau, nhằm giúp cho việc trị được hiệu quả. Làn da của bạn sẽ được bảo vệ bằng một lớp gel mỏng, để giúp cho làn da mềm mại, tiếp xúc trùm khít, không tán nhiệt, hấp thu toàn bộ sóng từ tay điều trị triệt lông.

Triệt lông phiên bản 5 an toàn và hiệu quả tại mọi vùng điều trị.

Việc điều trị được bắt đầu sau khi trị liệu viên kiểm tra da của khách hàng, để máy tự động cài đặt các mức năng lượng phù hợp. Do nhiệt, sơ đồ tuyến lông, tính chất sợi lông, đặc điểm vùng da khác nhau, nên những máy phiên bản mới đều có sự điều chỉnh tự động giúp khách hàng được đảm bảo về hiệu quả.

Quá trình triệt lông diễn ra chặt chẽ, khép kín, tác động duy nhất lên chân lông (mầm nhú sợi lông) nên không nguy hại tới các vùng da xung quanh. Riêng phiên bản 5 (mới nhất) còn được bổ sung dòng RF lưỡng cực (radio Frequency), giúp cải thiện toàn bộ bề mặt da, loại bỏ lông hiệu quả và săn chắc toàn bộ bề mặt da.

Triệt lông phiên bản 5 được tôn vinh tại Hội chợ Thẩm mỹ Quốc tế như một công nghệ triệt lông tiêu chuẩn vàng, trị liệu hiệu quả không cần nghỉ dưỡng, không gây trùng nhão da. Tại Mỹ, Hàn Quốc, triệt lông phiên bản 5 được nhiều khách hàng đánh giá không đau, không còn lông, không bỏng rát (NO Pain, NO Hair, NO burn).

Nhân viên Senta Medi tại Hội chợ Thẩm mỹ Quốc tế 2010.

Triệt lông phiên bản 5 được cập nhật bởi Syneron, là sự kết hợp Biolar Spectrum, IPL, Radio Frequency lưỡng cực. Triệt lông bằng cách vô hiệu quá mầm nhú, ngăn cản đưa thức ăn nuôi dưỡng sợi lông. Sóng được thiết kế vừa phải, tác động sâu tới 6 mm (tiêu diệt cả những mầm nhú sâu nhất), năng lượng hợp lý 980 nms. Sóng RF lưỡng cực tác động tới lớp da quanh sợi lông, giúp săn chắc, sợi lông được loại bỏ đến đâu, da săn chắc đến đó. Mặt khác, triệt lông cách này không bị hở chân lông, không bị gioãng nang lông. Đặc biệt, vi sóng Biolar Spectrum giúp cải tiến đồng nhất sắc tố tại vùng điều trị, da trơn láng, mịn màng.

Quá trình triệt lông 6-10 lần, mỗi lần cách nhau 3-9 tuần tùy theo cơ địa. Giá dịch vụ tham khảo từ 350.000 đồng đến 2.500.000 đồng một lần tùy vùng triệt lông. Dịch vụ này thích hơp cho cả nam và nữ từ 15 đến 60 tuổi, không sử dụng trên da bị bệnh da liễu, vết thương hở hay bạch biến. Điều cần chú ý là phụ nữ mang thai được khuyên không nên sử dụng dịch vụ trong thai kỳ.

Liên hệ: Spa y tế công nghệ cao Senta Medi

Ngõ 52, số 2 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội

ĐT: (04) 37227555 - 37227554

Website: http://www.senta.com.vn/

(Nguồn: Senta Medi)