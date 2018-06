Triệt lông hiệu quả trên da nhạy cảm

Triệt lông được xem là lựa chọn hàng đầu khi các bạn nữ muốn mình đẹp hơn, loại bỏ đi vùng lông rậm rạp, vô tổ chức trên cơ thể giúp làn da láng mịn và sáng lên trông thấy. Bên cạnh đó, triệt lông còn triệt tiêu hẳn căn bệnh viêm lỗ chân lông, hiện tượng sợi lông mọc ngược cuộn tròn nằm dưới da khiến cho bề mặt da sần sùi hoặc lấm tấm có màu thâm, đỏ trông rất mất thẩm mỹ.

LHE TRIO PLUS, công nghệ tẩy lông 5 trong một ra đời bởi tập đoàn uy tín với hơn 20 năm kinh nghiệm và chứng nhận của CE, FDA về phát triển sản phẩm gia tăng hiệu quả điều trị và an toàn cho khách hàng. Máy LHE TRIO PLUS (Đức) có khả năng tác động vào mầm nhú và các mao mạch. Chính điều này đã loại bỏ nguồn nuôi dưỡng sợi lông. Từ đó loại bỏ tận gốc sợi lông mà không làm thương tổn đến các vùng da xung quanh.

Việc tiến hành triệt lông bằng công nghệ của Đức này sẽ mang đến nhiều hiệu quả thiết thực sau:

- Sợi lông được triệt tiêu hoàn toàn và thời gian mọc là sau 5 năm.

- Lỗ chân lông được thu nhỏ ngay, giúp da mịn màng.

- Làn da được cải thiện về màu sắc, da trắng sáng, rạng rỡ hơn.

- Kích thích sự tái tạo callogen, nhờ vậy da sẽ săn chắc và khỏe hơn trước do tác động của công nghệ RF 3 cực.

- Điều trị viêm lỗ chân lông hoàn hảo.

- Diệt khuẩn cho làn da.

- Tiết kiệm thời gian chỉ trong 4-8 lần điều trị.

Sự kết hợp giữa công nghệ LHE với RF cộng hưởng 3 cực đã làm gia tăng hiệu quả của quá trình tẩy lông. Không giống như IPL hay laser, ánh sáng của các phương pháp trị liệu này tác động lên da gây hiện tượng tán xạ. Chúng quản lý năng lượng và chuyển tải năng lượng dạng xung hình chữ nhật lớn với tia quang phổ rộng di chuyển qua lớp biểu bì và hạ bì cho đến khi đến được nang lông, phần lông dày và chứa nhiều melamin nhất.

Công nghệ LHE TRIPO PLUS với đầu chiếu quang phổ rộng (690nm-1200nm) kết hợp với hệ thống làm lạnh tiếp xúc có thể kiểm soát việc điều trị bằng các bước sóng tối ưu trong việc điều trị tẩy lông. Toàn bộ hệ thống được điều khiển bởi lập trình máy tính với các chương trình điều trị khác nhau phù hợp với các loại da khác nhau của từng khách hàng riêng biệt. Các thông số điều khiển được lựa chọn bằng màn hình cảm ứng. Điều này cho kết quả cao trong điều trị, không gây đau, tạo cảm giác dễ chịu cho làn da và không cần thời gian nghĩ dưỡng tại nhà.

Lông lưng của khách hàng đen rậm, sau 2 lần điều trị bằng công nghệ LHE TRIPO PLUS lượng lông giảm đến 40%, sợi lông cũng nhạt màu hơn.

Hình ảnh trước và sau 5 lần điều trị.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Trung tâm thẩm mỹ kỹ thuật cao AVIDA

106 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP HCM.

ĐT: (08) 3837 3977 - 3837 8864 - 3837 8865

Website: www.avidaspa.com

Email: info@avidaspa.com

(Nguồn: Trung tâm thẩm mỹ kỹ thuật cao AVIDA)