Triệt lông không đau bằng Laser Diode

Triệt lông bằng laser thông thường hoặc IPL máy công suất thấp giúp ít đau hơn nhưng không cho kết quả vĩnh viễn. Bên cạnh đó, laser, IPL máy công suất cao sẽ cho kết quả triệt lông vĩnh viễn nhưng lại gây đau, thậm chí còn có thể gây thâm hoặc mất sắc tố da.

Công nghệ triệt lông eLase được chứng nhận của FDA là hệ thống máy Laser Diode kết hợp sóng RF nhanh, cho kết quả triệt lông cao, an toàn cho tất cả các loại da, màu lông mà không gây đau. Công nghệ mới Motif LHR cho kết quả vượt trội, tăng sự an toàn cho bệnh nhân đồng thời rút ngắn thời gian trị liệu.

Điểm đặc biệt của công nghệ Motif là sử dụng tấn số chuyển tải năng lượng rất nhanh và biên độ năng lượng thấp, kết hợp với sóng RF trong chế độ triệt lông không đau "Motif Motion Mode" và giảm thời gian trị liệu so với các hệ thống khác.

Công nghệ mới làm săn chắc da Motif IR trên hệ thống máy eLase còn có thể nâng cơ, xóa các nếp nhăn, cải thiện cấu trúc da và thu nhỏ lỗ chân lông, trẻ hóa làn da mà không cần thời gian nghỉ dưỡng.

Sự kết hợp "Laser Diode + RF" giúp cải thiện da sau điều trị. Sau khi lông mất đi, gốc lông được loại bỏ, để lại một lỗ trống, công nghệ này giúp kích thích sự phát triển sợi collagen, se kích lỗ chân lông, trẻ hóa da, săn chắc da.

Công nghệ giúp gia tăng khả năng hấp thu chọn lọc ở độ xuyên sâu tối ưu. Để an toàn cho mọi loại da, công nghệ sử dụng năng lượng Laser thấp hơn, khi hợp lực với sóng RF nhằm tăng hệ số an toàn khi điều trị cho tất cả các loại da. Công nghệ mới Motif sử dụng năng lượng thấp, tần số cao trong điều trị khi so sánh với các công nghệ đơn như IPL hoặc Laser.

Ngoài ra, công nghệ có hiển thị nhiệt độ da trực tiếp chính xác, hiển thị trở kháng làn da thay đổi sau mỗi xung để tăng khả năng an toàn khi điều trị và làm lạnh trực tiếp (Contact Cooling) giúp tăng sự thoải mái cho bệnh nhân.

Khi hoạt động, tia Laser Diode (bước sóng 810 nm) được chiếu trên từng diện tích lông cần triệt. Nhiệt độ của các nang lông trong lớp mô dưới da đủ mức năng lượng cần thiết tạo hiệu quả triệt lông. Độc đáo của công nghệ Laser này là việc tạo ra chùm tia Laser có công suất đỉnh thấp hơn các loại Laser Diode thông thường để không gây ra các tác dụng phụ cũng như gây đau (công suất đỉnh 450 W, trong khi các loại Laser Diode khác công suất đỉnh đến 2900 W)… nhiệt độ bên dưới da chỉ khoảng 45-50 độ C, không gây bỏng cho da.

Nang lông qua các chu kỳ sinh học: Anagen chu kỳ phát triển lông; Catagen chu kỳ ngưng phát triển lông; Telogen chu kỳ chết, rụng lông.

Tại cùng một thời điểm điều trị lông có cả 3 chu kỳ sinh học trên vùng da: phát triển, ngưng phát triển và rụng lông. Trong khi chỉ có lông ở chu kỳ phát triển chịu tác động của Laser nên cần phải chiếu Laser nhiều lần, mỗi lần cách nhau từ 4-8 tuần. Một số trường hợp thực tế cho thấy sau khi chiếu Laser từ 4-5 lần, lượng lông giảm đi đến trên 90%. Sau triệt lông, bạn có thể trở về làm việc bình thường.

(Nguồn: Vin Son)