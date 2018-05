Triệt lông nách Version 5 có khử được mùi hôi?

Trả lời:

Nguyên nhân dẫn đến mùi cơ thể là do tuyến mồ hôi nhầy apocrine (tuyến mồ hôi có chứa acid béo chưa no và là thức ăn ưa thích của các loại vi khuẩn) còn vùng lông dưới cánh tay là nơi trú ngụ an toàn của các loại vi khuẩn. Lông nách rậm rạp khiến cho vùng da dưới cánh tay dễ bị ẩm ướt tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn hoạt động mạnh và gây mùi cơ thể. Bởi vậy, dọn dẹp sạch những sợi lông này trên cơ thể sẽ giúp bạn giảm đáng kể mùi hôi dưới cánh tay.

Có rất nhiều phương pháp triệt lông để bạn lựa chọn, trong đó có công nghệ triệt lông Version 5.

Triệt lông Version 5- Sạch lông và làm đẹp da.

Version 5 được coi là hệ thống hoàn chỉnh kết hợp công nghệ năng lượng của Bio Polar Radio Frequency và Broad Light Spectrum đảm bảo an toàn và mang lại kết quả triệt lông vượt trội.

Version 5 sử dụng dòng RF lưỡng cực để triệt tiêu mầm nhú và ngăn chặn nguồn dinh dưỡng cho sợi lông. Bị tách khỏi nang lông, sợi lông tự đẩy lên và rụng đi giữ cho làn da luôn được se khít, mịn màng. Cùng với đó, năng lượng sóng hỗn hợp khi đi xuống nang lông còn hỗ trợ cho việc kiểm soát dầu giúp giảm mùi hôi dưới cánh tay.

Hình ảnh khách hàng trước và sau 6 lần điều trị.

Một liệu trình trị liệu từ 6 đến 10 lần, mỗi lần cách nhau từ 4 đến 6 tuần sẽ giúp bạn dọn dẹp hết những sợi lông xấu xí, làm sáng vùng da dưới cánh tay và giảm đáng kể mùi hôi khó chịu.

Với những người bị nặng mùi vùng nách thì giải pháp triệt để nhất là phẫu thuật cắt tuyến mồ hôi nhầy. Với sơ đồ chi tiết vùng có tuyến mồ hôi nhầy, bác sĩ sẽ dùng tia plasma để cắt bỏ hoàn toàn mà không bị sót. Tiểu phẫu được thực hiện trong khoảng thời gian từ 30 đến 60 phút tùy thuộc vào mức độ nặng nhẹ của từng bệnh nhân. Đường rạch sẽ được bác sĩ khéo léo lẩn vào nếp gấp của nách nên chỉ để lại chấm sẹo nhỏ ở hõm nách và sẽ mờ dần theo thời gian.

Bác sĩ xác định sơ đồ tuyến mồ hôi nhầy để đảm bảo không bị sót

Ngay sau phẫu thuật, bạn có thể trở lại với công việc hàng ngày nhưng cần chú ý không làm những việc tay chân mang vác nặng nhọc trong ngày đầu và giữ vệ sinh, thay băng định kỳ theo hướng dẫn của bác sĩ.

