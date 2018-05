Triệt lông vĩnh viễn bằng công nghệ ánh sáng

Nguyên lý của các phương pháp này là làm phân hủy mầm nhú của sợi lông, khiến chúng ngừng hoạt động hoặc hoạt động chậm lại, ngắn hơn và nhạt màu đi. Nhờ đó, những cách này có thể giúp triệt lông tận gốc và đem đến nhiều hiệu quả tích cực cho da mà các biện pháp thông thường không thể làm được. Tuy nhiên, vẫn còn những thắc mắc xung quanh việc triệt lông vĩnh viễn.

Chuyên gia giải đáp những thắc mắc về triệt lông vĩnh viễn.

Sau đây là những giải đáp của chuyên gia về một số câu hỏi thường gặp:

Triệt lông cần bao nhiêu lần thực hiện

Nhiều nghiên cứu cho thấy, sợi lông phát triển qua 3 giai đoạn: Anagen (giai đoạn mầm nhú), Catagen (giai đoạn trưởng thành), Telogen (giai đoạn rụng), trong đó giai đoạn mầm nhú là giai đoạn triệt lông mang đến hiệu quả cao. Nhưng trên cơ thể chúng ta chỉ có khoảng một phần ba sợi lông ở giai đoạn mầm nhú nên cần ít nhất 3 lần triệt.

Hiệu quả mang lại sau khi triệt không

Cơ thể chúng ta luôn chịu tác động và ảnh hưởng bởi nhiều nhân tố. Khi hormone trong cơ thể thay đổi do quá trình mang thai, tiền mãn kinh… hoặc bị xáo trộn do ảnh hưởng của những tác nhân bên ngoài có thể khiến một lượng lông nhỏ khoảng 5-10% vẫn tiếp tục phát triển. Thế nhưng những sợi lông này đã bị ánh sáng kiểm soát nguồn cung cấp thức ăn, hơn nữa, mầm nhú cũng đã bị tiêu diệt nên dù còn tồn tại sợi lông cũng sẽ nhạt màu, còi cọc và dịu dàng hơn trước.

Triệt lông xử lý được viêm nang lông và làm sáng da

Các công nghệ triệt lông bằng ánh sáng sẽ cung cấp một một nguồn ánh sáng để hấp thu lượng melanin có trong sợi lông và làn da nên các vấn đề như nám, tàn nhang được loại bỏ, da trở nên sáng trắng hơn trước. Ánh sáng tối ưu cũng giúp tiêu diệt toàn bộ vi khuẩn hình que gây viêm nang lông.

Mức độ an toàn cho da và sức khỏe khi triệt lông

Ánh sáng sử dụng trong triệt lông thường phát ra dưới dạng chuỗi có bước sóng dao động trong khoảng từ 560 nm đến 1.200 nm, phù hợp với các vùng da trên cơ thể và bất kỳ màu da nào. Ánh sáng trong triệt lông không chứa các tia nhóm tia UV có trong ánh nắng mặt trời nên không thể gây ung thư da. Khi lựa chọn bạn hãy lưu tâm hơn đến các công nghệ được chứng nhận bởi các tổ chức uy tín trên thế giới.

Hiện nay, trị liệu triệt lông bằng ánh sáng New E-light phiên bản 2013 được đánh giá là đem lại hiệu quả cao và được giới chuyên gia khuyên dùng bởi các lý do như: triệt sạch 99% sợi lông, khắc phục tối đa tình trạng viêm nang lông, da thâm đen, sạm nám... chỉ sau 4-6 lần triệt và luôn đảm bảo được độ an toàn cho da và sức khỏe.

Khi điều trị ánh sáng quang phổ IPL và sóng RF phát ra năng lượng cao tương ứng với tác động sâu vào mầm nhú sợi lông để triệt tiêu chúng đồng thời cắt bỏ vĩnh viễn đường cung cấp thức ăn nuôi dưỡng lông mọc trở lại. Chúng triệt tiêu toàn bộ vi khuẩn hình que gây viêm nang lông, sóng RF còn khống chế quá trình lão hóa da, giúp tăng tính đàn hồi, kích thích collagen phát triển để tăng cường sức đề kháng cho da.

Trải nghiệm với New E-lightm bạn sẽ luôn cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái vì độ làm lạnh của công nghệ gấp 60 lần so với các công nghệ cũ. Đầu trị liệu to lớn cũng sẽ tiết kiệm tối đa thời gian cho bạn với một liệu trình ngắn 4-6 lần (mỗi lần cách nhau 2 tuần). Kết quả bạn nhận được là một làn da sáng khỏe bởi các vấn đề về da như: lông, sạm nám, viêm nang lông đều bị loại bỏ.

