Triệt lông vĩnh viễn có bảo hành

Là con gái nhưng lông chân, tay tôi lại rất phát triển không thua gì đấng mày râu, điều này làm tôi rất phiền lòng. Trước đó, tôi lại hay waxing nhiều nên giờ lông càng đen và cứng. Tôi muốn nhờ chuyên mục tư vấn giúp một phương pháp triệt lông vĩnh viễn. (Hà Thanh)

Trả lời:

Hiện tượng rậm lông khá thường gặp ở phụ nữ, mà nguyên nhân chính gây ra là do nội tiết khiến hormone hoạt động mạnh kích thích lông phát triển hơn người bình thường.

Triệt lông vĩnh viễn là dịch vụ làm đẹp được ưa chuộng bởi hiệu quả triệt lông tối ưu mà phương pháp này mang lại cao hơn hẳn việc cạo, nhổ, waxing trước đây khiến lông mọc cứng và đen hơn trước.

Triệt lông vĩnh viễn bằng New E Light phiên bản mới 6E là liệu trình an toàn, không đau rát.

Công nghệ triệt lông vĩnh viễn mới được giới chuyên môn đánh giá là an toàn và hiệu quả là New E Light phiên bản mới 6E, bởi chúng cho hiệu quả triệt lông tới 98%, còn lại là lông tơ, mảnh, nhạt màu không đáng kể. Điểm ưu việt của công nghệ này là quá trình triệt lông an toàn, không đau rát, bỏng ngứa, không làm khô da sau liệu trình.

Có được những ưu việt đó là do công nghệ này được nghiên cứu hoạt động dựa trên cơ sở tập trung năng lượng mục tiêu để hấp thụ các sắc tốt melanin trong tóc. Năng lượng ánh sáng được chuyển thành nhiệt năng lượng và các nang lông được làm nóng đến một nhiệt độ giới hạn chuẩn. Tia laser sẽ phá vỡ sợi lông đang ở giai đoạn tăng trưởng (anagen) tại thời điểm điều trị. Việc chiếu tia laser chỉ diễn ra trong tích tắc, chiều dài của mỗi xung chỉ là thời gian đủ dài cho các nang lông bị phá vỡ. Đồng thời, công nghệ nàyluôn có hệ thống làm mát được thiết kế đặc biệt để bảo vệ da.

Tuy nhiên, không thể khẳng định sau khi triệt lông vĩnh viễn, lông sẽ không mọc trở lại. Đặc biệt là đối với phụ nữ, khi mang thai hoặc sử dụng các chất kích thích làm rối loạn nội tiết tố là con đường ngắn cho lông phát triển.

Bạn nên cân nhắc lựa chọn trung tâm thẩm mỹ có cam kết bảo hành triệt lông trọn đời.

Nhiều chị em lo lắng về những rắc rối gặp phải khi lông mọc quay trở lại: tốn thời gian cũng như chi phí khi phải thực hiện liệu trình điều trị mới. Chính vì vậy, kinh nghiệm triệt lông mà chị em vẫn truyền tai nhau là lựa chọn cơ sở thẩm mỹ uy tín có chế độ bảo hành vĩnh viễn để tránh những phiền phức khi lông bất ngờ quay trở lại.

Bác sĩ Trần Hoàng Oanh - Giám đốc Milan Clinic & Spa cho biết: “Kết quả triệt lông phụ thuộc chủ yếu vào yếu tố công nghệ, nhưng việc lông có mọc quay trở lại hay không lại do nội tiết tố của từng người quyết định. Bên cạnh đó, đa số chị em nhiều lông thường áp dụng phương pháp cạo, nhổ hoặc waxing quá nhiều dẫn tới tình trạng viêm nang lông. Vì vậy, Milan Clinic & Spa cung cấp gói bảo hành trọn đời: triệt lông không giới hạn thời gian, không giới hạn số lần, điều trị viêm lỗ chân lông miễn phí".

