Triệt lông vĩnh viễn sau 3-5 lần

New Cooling Technology IPL "KGH-1400" (Công nghệ IPL lạnh) là máy IPL công nghệ cải tiến mới nhất của Pháp, khắc phục tất cả các nhược điểm trước đây của các thế hệ IPL như không gây nóng rát, cháy da. Ngoài ra, cách này không bị viêm hoặc tấy đỏ nang lông vì đầu chiếu ánh sáng tiếp xúc với da có độ lạnh từ -4 độ đến -10 độ C. Khi thực hiện, chuyên viên sẽ thoa Gel lạnh lên vùng cần điều trị, nên khách hàng sẽ cảm thấy thư giãn, thoải mái, trong khi các nang lông nhanh chóng bị triệt tiêu hoàn toàn, lông vĩnh viễn không mọc lại chỉ sau 3-5 lần.

Hiện nay, công nghệ triệt lông này được xem hiện đại, hiệu quả và an toàn, không gây đau đớn, có các chứng chỉ CE, FDA, TUV, ISO... Công nghệ này an toàn, không gây đau đớn, nhiệt độ đầu ánh sáng lạnh -4 độ C, do đó không nóng rát hay bất cứ tác dụng phụ nào. Mặt khác, đây là phương pháp triệt lông ít tốn thời gian nhất. Lông rụng và không mọc lại ít nhất trong vòng 4-6 năm. Ngoài chức năng triệt lông, công nghệ này còn giúp làm sáng da, tẩy thâm nám, thu nhỏ lỗ chân lông và hạn chế tình trạng da gồ ghề ở vùng dưới cánh tay, ngăn chặn bệnh viêm nang lông và lông mọc ngược vào trong.

Do cơ địa của mỗi người mỗi khác nên không ai có thể cam kết nang lông sẽ hoàn toàn bị triệt tiêu và không bao giờ phục hồi lại. Vì thế, khi đã tìm hiểu và quyết định triệt lông vĩnh viễn với IPL, bạn nên lưu ý những điều sau đây:

Chọn dịch vụ uy tín có thời gian bảo hành trọn gói dài, để trong trường hợp lông phát triển lại bạn có thể đến triệt lặp lại mà không phải mất thêm chi phí.

Máy IPL là một loại máy công nghệ ánh sáng cao, nên bạn cần tìm hiểu nguồn gốc xuất xứ của máy thật kỹ và có đủ các chứng nhận an toàn của quốc tế như: FDA, CE, TUV, ISO, CFS... Nếu những loại máy rẻ tiền, nhiệt quá cao, không có các đủ chứng nhận an toàn, có thể sẽ không đem lại hiệu quả mà còn gây tổn thương da do nhiệt.

