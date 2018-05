Triệt lông với công nghệ 5G + mới

Công nghệ triệt lông 5G+ New Elos (Electro-Optical Synergy), Isreal, tích hợp các thành tựu của triệt lông 4G và phát triển thêm một số kỹ thuật mới, bao gồm RF lưỡng cực và Broad Spectrum Light. Công nghệ này đưa năng lượng sâu hơn vào trong da nhờ cơ chế bóc tách, triệt tiêu lớp mỡ quanh nang lông, giúp tiêu diệt sợi lông từ giai đoạn mầm nhú mà không cần đến một mức năng lượng quá cao.

Nguồn năng lượng sẽ tác động chọn lọc vào mầm nhú nang lông không phải tác động vào các thành phần khác xung quanh, sợi lông bị phá hủy sẽ tự đẩy lên và rụng đi tự nhiên mà không cần sự trợ giúp của lực hút chân không, giữ cho lỗ chân lông se khít, làn da mịn màng.

Khác với các thế hệ công nghệ triệt lông trước đây, triệt lông 5G+ với sóng RF lưỡng cực hoạt động trên nguyên tắc bóc tách, phá bỏ lớp mỡ quanh nang lông, cắt đứt nguồn dinh dưỡng nuôi sợi lông khiến lông không mọc trở lại. Sóng RF lưỡng cực an toàn và hiệu quả bởi không hoạt động dựa trên nguyên tắc hấp thụ melanin, chính vì thế đảm bảo an toàn cho mọi vùng da và ngay cả với da sậm màu. Đặc biệt, chúng có thể tiêu điệt được cả những sợi lông mỏng và nhạt màu.

Ngoài ra, trong suốt quá trình điều trị, trở kháng của da luôn được theo dõi và năng lượng sóng RF phát ra luôn được tự động điều chỉnh tùy theo từng loại da và từng vùng khác nhau trên cơ thể nên độ an toàn cho da được tăng lên. Khách hàng sử dụng công nghệ cảm thấy yên tâm do công nghệ này không gây đau, bỏng rát. Đây là thiết bị có thể đáp ứng được cả những nhu cầu về triệt lông nhạt màu và lông tơ và đã được cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) và Liên hiệp châu Âu (CE) cấp chứng nhận kiểm duyệt về độ an toàn và hiệu quả điều trị.

Phiên bản 5G+ còn được đánh giá cao nhờ chương trình triệt lông phong phú, có thể triệt tiêu lông, làm tơ mềm và mượt sợi lông tối đa như lông tơ, thu nhỏ lỗ chân lông và triệt tiêu nhiễm khuẩn ở những lỗ chân lông bị viêm. Đặc biệt đối với triệt lông vùng nách sẽ làm sáng da vùng nách bị thâm và cải thiện vùng da sần sùi (da gà) do wax hay nhổ quá nhiều…

Phương pháp này không làm khô da, không làm cho da trở nên nhạy cảm như các công nghệ trước nên đặc biệt thích hợp cho tất cả các mùa trong năm. Bạn có thể trải nghiệm triệt lông trên nhiều vùng khác nhau của cơ thể như: mặt, mép, nách, lưng, bụng, bikini, tay, chân…

Với bộ 3 năng lượng ưu việt, mang tính đột phá, tác động chuẩn đến từng milimet, chắt lọc những công nghệ tinh túy từ trước đến nay, triệt lông 5G+ mang lại sự hài lòng đối với khách hàng.

ảnh trước và sau điều trị.

