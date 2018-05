Triệt lông vùng bikini đẹp và an toàn

Để triệt tiêu và làm thưa sợi lông hiệu quả, bạn có thể tham khảo sử dụng công nghệ ánh sáng IPL. Nguyên lý của điều trị này là ánh sáng với bước sóng đặc hiệu đi qua bề mặt da, tác động vào sắc tố của gốc sợi lông, gây ra những tổn thương nhiệt tại đó.

Sau điều trị lần đầu tiên với ánh sáng IPL, hiệu quả đã đạt giảm trên 80% sợi lông.

Kết quả là sợi lông suy yếu dần và cuối cùng bị tiêu diệt. Sự khác biệt giữa các kỹ năng điều trị ở đây là mức độ tiêu diệt nang lông, nếu tiêu diệt càng nhiều, càng triệt để các nang lông thì kết quả càng cao, càng lâu dài. Với những máy IPL thế hệ cũ chỉ tiêu diệt được một phần nang lông do các máy này hạn chế về cường độ năng lượng phát tia và mức độ làm lạnh của đầu phát. Năng lượng phát của các máy IPL thông thường dưới 50mj và nhiệt độ làm lạnh đầu phát 0 độ C. Chính vì vậy, kết quả đạt được còn khá hạn chế. Công nghệ IPL Smooth Cool được giới thiệu với ưu điểm là phát tia đạt năng lượng 60mj và đặc biệt làm lạnh đến -10 độ C.

Công nghệ trị liệu này an toàn, không đau, không cần phải nghỉ ngơi sau điều trị.

Đây là một bước ngoặt trong công nghệ điều trị triệt lông, với lần đầu tiên hiệu quả vĩnh viễn và liệu trình điều trị rút ngắn 4-6 lần, mặt khác do nhiệt độ làm lạnh -10 độ nên da không đỏ, không tổn thương và không có cảm giác đau khi điều trị, điều này đặc biệt có ý nghĩa với triệt lông vùng bikini (vùng bikini là vùng nhạy cảm, nhiều đầu mút thần kinh, da dễ bị tổn thương).

Một ưu điểm khác là sau điều trị lần đầu tiên, hiệu quả đã đạt giảm trên 80% sợi lông. Tùy theo mức độ rậm của lông, vị trí vùng lông, nhu cầu điều trị là làm thưa hay triệt sợi lông mà số lần điều trị khác nhau, thông thường liệu trình điều trị 4-6 lần, khoảng cách giữa 2 lần trị liệu 5-6 tuần. Một điểm được ưa chuộng của công nghệ trị liệu này là an toàn, không đau, không cần phải nghỉ ngơi sau điều trị.

Tư vấn bởi Viện thẩm mỹ Hà Nội. Địa chỉ: 14 Đường Yên Phụ, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 3945 4548. Website: http://vienthammyhanoi.com.vn.

Email: vienthammyhanoi@fpt.vn.

(Nguồn: Thẩm mỹ viện Hà Nội)