Triệt tiêu mụn và ngăn ngừa tái phát

Có rất nhiều nguyên nhân gây ra mụn như: do rối loạn quá trình thanh thải nhiệt độc, phong nhiệt tích tụ ở kinh phế hoặc do huyết nhiệt sinh ra, ăn nhiều đồ ăn cay nóng, dầu mỡ, hoặc có thể do tỳ chuyển hóa kém, tích tụ nhiệt độc trong cơ thể... Các yếu tố này làm cơ thể phóng thích ra một lượng lớn bã nhờn, gặp các vi khuẩn P.acnes có sẵn tại các nang lông, cùng với một số siêu vi khuẩn khác từ môi trường bám kết ở bề mặt da, gây viêm tại nang lông tạo thành các nốt mụn mủ, mụn bọc.

Việc tự nặn mụn không đảm bảo về vệ sinh, làm cho nốt mụn bị tổn thương trở nên sưng tấy, ổ vi khuẩn nằm dưới da bị vỡ và lan sang vùng da xung quanh, làm phát sinh các nốt mụn mới, chính vì vậy mà mụn thường mọc thành từng mảng.

Hiện nay, để triệt tiêu hết các nốt mụn và ngăn ngừa không cho chúng có cơ hội tái phát trở lại, tại Mỹ viện Mai Thủy đã và đang áp dụng thành công quy trình trị mụn bằng bộ kháng sinh tiêu độc của Pierre Faber (Pháp), kết hợp với công nghệ Bio light, và các bước sóng ánh sáng mạnh hỗ trợ đắc lực trong việc triệt tiêu vi khuẩn P.Acnes.

Mặt nạ tiêu độc ba tác dụng với thành phần Salicylate kẽm, Acide glycolique và Glycerine có tác dụng kháng viêm, chống tăng tiết bã nhờn, thanh lọc độc tố và tăng sức đề kháng cho da. Các bước điều trị đảm bảo kỹ thuật an toàn, giúp tiêu diệt các ổ vi khuẩn, điều trị triệt để các loại mụn. Thời gian điều trị 3-10 tuần, tuy theo mức độ nặng nhẹ của mỗi người.

Để bạn hoàn toàn yên tâm khi tham gia trị mụn, tại đây luôn có thẻ dịch vụ trị mụn trọn gói, và gói đặc trị này có giá tiền luôn ở mức ưu đãi tốt nhất để tạo điều kiện cho khách hang tham gia trị liệu, bao gồm cả sản phẩm hỗ trợ tại nhà. Tuy nhiên, để đảm bảo hiệu quả cao nhất, bạn cần phải thực hiện nghiêm túc một số yêu cầu do trung tâm trị liệu đề ra. Ngoài ra, một số bệnh về gan, đường huyết, nội tiết cũng là nguyên nhân gây ra mụn, vì vậy bạn nên đến gặp bác sĩ chuyên khoa khám và kết hợp điều trị song song.

Mỹ viện Mai Thủy:

- 19 Trần Thái Tông (Nguyễn Phong Sắc kéo dài), Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: (04) 66747729 - 0904309667

- 71 ngõ 117 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội

ĐT: (04) 66748329 - 35373708

Website: http://myvienmaithuy.com.vn/

(Nguồn: Mỹ viện Mai Thủy)