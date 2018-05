'Trợ thủ' cho thí sinh Hoa hậu Việt Nam tự tin diện bikini

Bí ẩn những chiếc mũi đẹp như sao Hàn / Bác sĩ Hàn Quốc tư vấn cho 30 thí sinh Hoa hậu phía Nam

Phần trình diễn trang phục bikini là một trong những phần thi quan trọng của bất kỳ cuộc thi sắc đẹp nào. Với áo tắm hai mảnh, những đường cong nữ tính được trọn vẹn phô bày, nhưng đồng thời, những khuyết điểm dù nhỏ nhất trên cơ thể cũng dễ dàng bị phát hiện dưới hàng trăm ống kính và những cặp mắt chuyên nghiệp của ban giám khảo. Tại phần thi mà vóc dáng và thần thái sẽ là các yếu tố quyết định, các thí sinh Hoa hậu Việt Nam đã sử dụng Cleanse Wonder, sản phẩm giúp giảm cân nhanh và làm săn chắc những đường cong.

36 gương mặt đẹp nhất cả nước cùng khoe những đường cong nóng bỏng trong vòng thi Người đẹp Biển tại chung kết Hoa hậu Việt Nam. Các thí sinh được nhận nước giảm cân và thanh lọc cơ thể Cleanse Wonder để giúp duy trì vóc dáng, vòng eo con kiến

“Ở phần thi này, hơn kém nhau một centimet ở vòng ngực, chỗ hõm ngang eo... là đã tạo ra cách biệt một trời một vực. Chuyện ăn kiêng để giữ dáng là chuyện hầu như hiển nhiên với bất kỳ người đẹp nào muốn sở hữu vương miện hoa hậu, nhưng phải ăn kiêng khoa học mới bảo đảm thể lực và phong độ để tham gia cả chặng đường còn rất dài phía trước. Tôi đã tin dùng Cleanse Wonder và sản phẩm giúp tôi đạt được phong độ về hình thể chuẩn mực”, một thí sinh được đánh giá cao về hình thể bikini chia sẻ với phóng viên sau vòng thi Người đẹp Biển.

Các thí sinh tự tin khoe dáng vóc trong cuộc thi Hoa hậu biển.

Là sản phẩm do Thanh Hằng Beauty Medi trực tiếp nhập khẩu từ Mỹ, nước giảm cân Cleanse Wonder chứa hàm lượng khoáng chất thiết yếu và chất xơ hoà tan, giúp đảm bảo nguồn năng lượng cơ bản cho một ngày nhiều hoạt động và hỗ trợ các người đẹp giảm 2kg chỉ trong vòng 48 tiếng đồng hồ.

Chế độ nhịn ăn ngắn, kết hợp với việc bổ sung nguồn vitamin tự nhiên từ hoa quả giúp cơ thể được thanh lọc nhẹ nhàng và làn da sáng mịn, tươi mát. Nhờ sự tư vấn chu đáo này mà nhiều thí sinh hoa hậu đã từng bước chinh phục các vòng thi bằng những thay đổi nhỏ nhưng khác biệt rõ rệt về hình thể, tạo nên những bất ngờ thú vị cho báo giới và người theo dõi.

Á hậu Việt Nam 2012 Dương Tú Anh, người đã trải nghiệm Cleanse Wonder từ lúc đăng quang đánh giá đây là sản phẩm hỗ trợ giảm cân tốt và an toàn nhất cô từng trải nghiệm. Cleanse Wonder không những giúp cô duy trì vóc dáng mà còn cải thiện làn da, tăng độ đàn hồi và tạo sắc hồng mượt mà, đầy sức sống.

“Cleanse Wonder thực sự là trợ thủ đắc lực cho tôi khi chuẩn bị tham gia các sự kiện quan trọng. Còn trong cuộc sống hằng ngày, tôi vẫn thỉnh thoảng dùng Cleanse Wonder theo liệu trình 2 ngày để detox một cách nhẹ nhàng, hiệu quả mà không mất sức hay xuống sắc", Á hậu chia sẻ.

Nước giảm cân và thanh lọc cơ thể Cleanse Wonder là sản phẩm đồng hành không thể thiếu của Á hậu Tú Anh.

Với liệu trình thanh lọc từ bên trong và chăm chút, dưỡng da từ bên ngoài cùng các kỹ thuật hiện đại nhất của Beauty Medi, các người đẹp Hoa hậu Việt Nam đã sẵn sàng cho những hoạt động sôi nổi giữa nắng gió Tuần Châu, tự tin bước vào những chặng cuối của cuộc thi nhan sắc được nhiều người chờ đón.

Thu Ngân