Tư vấn cách làm đẹp vùng bikini cho phụ nữ sau sinh ?

Vùng bikini lộn xộn và rậm rạp không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ, mà còn ảnh hưởng đến sinh hoạt, đặc biệt là chuyện vợ chồng. Tuy nhiên, da vùng bikini rất nhạy cảm nên những biện pháp thủ công như cạo, nhổ, waxing đều rất đau và sợi lông vẫn mọc lại, thậm chí còn cứng và dày hơn.

Bạn có thể lựa chọn công nghệ triệt lông phiên bản 5 kết hợp giữa RF, laser và IPL. Bác sĩ Sharyn A.Laughlin, M.D tại Ontario, Canada sau khi điều trị triệt lông cho khách hàng bằng phiên bản 5 nhận định: "Sự kết hợp giữa sóng RF và năng lượng quang học mang lại sự mới lạ trong triệt tiêu những sợi lông không mong muốn và chứng viêm mang lông. Công nghệ này mang lại hiệu quả cao trong việc triệt lông mà không có một hiệu ứng phụ nào và tăng độ an toàn trong khi điều trị ở mọi loại màu da". Sóng RF lưỡng cực có tác dụng trẻ đẹp da và làm mờ vết thâm xỉn. Bởi vậy, khách hàng khi triệt lông vùng nách và bikini luôn hài lòng vì làn da trắng mịn hơn sau khi điều trị triệt lông.

Một khóa triệt lông thực hiện 6 đến 10 lần, mỗi lần cách nhau 3 đến 5 tuần.

Riêng với vùng bikini, siêu triệt lông phiên bản 5 có thêm chương trình cải thiện lông cứng thành lông tơ mềm. Ngoài ra, khách hàng có thể yêu cầu tạo dáng bikini với những hình dáng hấp dẫn như: Honey moon, love, basic, natural… Với những ưu việt như hiệu quả với cả lông tơ, lông nhạt màu, an toàn với mọi loại da và kết quả lâu dài (6 đến 10 năm), công nghệ triệt lông phiên bản 5 nhận được chứng chỉ uy tín như FDA, CE và được bảo đảm về kết quả và tính an toàn trong trị liệu.

Riêng với những tam giác có đường viền hơi thâm do cơ địa, do mặc nội y chưa đúng cách bạn có thể cải thiện bằng mặt nạ trị thâm bikini, tăng cường vitamin C giúp vùng tam giác gợi cảm, sáng trắng và hấp dẫn hơn. Mỗi khóa trị liệu tối thiểu 6 lần, cách nhau một tuần một lần.

