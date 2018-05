Uốn sóng nước mới - xu hướng tóc thu 2011

Từ lâu nay, tóc với những lọn xoăn đã giúp cho phái nữ có được mái tóc bồng bềnh, quyến rũ một cách tự nhiên. Xu hướng tóc xoăn ngắn đã trở lại ấn tượng và hấp dẫn trong mùa thu năm nay. Tóc xoăn ngắn, với vẻ trẻ trung và tươi mới đã xuất hiện trên các sàn catwalk, đi cùng các người mẫu của Marc Jacobs, Christian Dior, Watkins Wright, Zac Polsion...

Với uốn sóng nước mới, mái tóc sẽ bồng bềnh tự nhiên, mềm mại và bóng mượt.

Tại Việt Nam, mùa thu 2011 đánh dấu sự ra đời của dịch vụ uốn sóng nước mới, được cung cấp độc quyền bởi L’Oréal Professionnel.

Uốn sóng nước mới được giới thiệu bởi các salon cao cấp và L’Oréal Professionnel. Để trải nghiệm xu hướng uốn sóng nước mới này, các bạn có thể ghé thăm các salon tại TP HCM:

- Huyền - 43 Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1

- My My - 459 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3

- Thời Trang - 18 Lê Quý Đôn, quận 3

- Rose SC - số 13-2 Sky Garden, Phú Mỹ Hưng, quận 7

- Linh Chi - 54A Trần Huy Liệu, quận Phú Nhuận

- Duy - 202/1 Phạm Văn Hai, quận Tân Bình

- Hùng - 475 Lô 8, Lê Văn Sỹ, quận Tân Bình

- New Style - 47 Phạm Văn Hai, quận Tân Bình

- Nét Việt - 27 Nguyễn Bặc, quận Tân Bình

- Nhung - 686/13 CMT8, quận Tân Bình

- Đông Tinh - 10/6 Nguyễn Ảnh Thủ, Bà Điểm, Hóc Môn

(Nguồn: L’Oréal Professionnel)